Gomorra, il prequel della saga crime, in arrivo a gennaio con sei episodi ambientati nella Napoli del 1977

I fan della celebre serie tv Gomorra possono prepararsi a un ritorno molto atteso. A gennaio Sky lancia Gomorra – Le Origini, il prequel che racconta l’inizio della carriera criminale di Pietro Savastano nella Napoli degli anni ’70, tra contrabbando di sigarette e l’arrivo dell’eroina.

La trama

La nuova serie, composta da sei episodi, esplora le radici del potere del futuro boss di Secondigliano. Sullo sfondo di una città in trasformazione, un giovane Pietro cresce tra amicizie, ambizioni e i primi passi nel mondo della camorra. Gli episodi offrono una prospettiva inedita sulla genesi di uno dei personaggi più iconici della tv italiana.

I primi quattro episodi sono diretti da Marco D’Amore, già indimenticabile Ciro l’Immortale, mentre gli ultimi due sono firmati da Francesco Ghiaccio. La serie è prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, e distribuita a livello internazionale da Beta Film.

Il cast

Il cast di Gomorra – Le Origini vede Luca Lubrano nei panni del giovane Pietro Savastano, un ragazzo ambizioso e inquieto di strada, mentre Francesco Pellegrino interpreta Angelo ‘a Sirena, malavitoso carismatico. Flavio Furno è ‘o Paisano, un criminale che sogna una camorra nuova, senza schiavi né capi. Tullia Venezia dà vita a Imma, giovane studentessa e musicista con il sogno di studiare all’estero. Ciro Capano interpreta don Antonio, il padre e boss di Forcella, e Renato Russo è Michele Villa, erede di una delle famiglie criminali più influenti di Napoli.