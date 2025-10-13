Ci sarà una stagione 2 di Gloria nel futuro di Sabrina Ferilli? Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni fino ad oggi disponibili

Gloria 2 stagione si fa? News e anticipazioni

Dopo appena due settimane di messa in onda, il 27 febbraio 2024 si è conclusa la prima stagione di Gloria, la fiction che ha segnato il ritorno in Rai come attrice di Sabrina Ferilli.

Continuerà la storia della diva del cinema? Gli appassionati avranno la possibilità di seguire nuove vicende della vita di Gloria Grandi? Stando a quanto riportato da TVBlog, il creatore e regista Fausto Brizzi avrebbe concepito l’episodio finale in modo tale da lasciare aperte delle strade da esplorare.

Effettivamente Rai e Eagle Pictures sono pronti a riporta in TV la fiction, ma non ci sarà una stagione 2. La storia si chiuderà con un film per la televisione. Il capitolo d’esordio si è concluso con un cliffhanger sconvolgente. Dopo che la verità viene a galla, Gloria sparisce dalla circolazione e tutti si convincono che si sia tolta la vita.

In realtà si tratta dell’ennesima messa in scena in combutta con Manlio. Questa volta anche Alex conosce la verità. Ad un certo punto Lucilla e Gabriele vengono a sapere come stanno le cose. Quest’ultimo raggiunge il trio e parte un nuovo ricatto.

Nel tentativo di proteggere la donna, Alex spintona malamente Gabriele, il quale batte la testa e muore. Da questa tragedia e dall’ennesimo tentativo di tornare sulle scene da parte di Gloria potrebbe prendere il via la trama del film TV finale.

Quando inizia Gloria 2 stagione su Rai 1

A questo punto, vi starete probabilmente domandando quando inizia la stagione 2 di Gloria, o sarebbe meglio dire quando esce il film TV. Attualmente non esiste ancora una data di uscita, ma possiamo dirvi che le riprese sono cominciate a Roma e dovrebbero protrarsi fino al 10 novembre. Per il momento non possiamo fare altro che aspettare notizie dalla Rai.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi potremo ritrovare nel cast della stagione 2 di Gloria diventata film TV? Ovviamente rivedremo Sabrina Ferilli nei panni della protagonista. Al suo fianco, poi, potremmo ritrovare anche:

Massimo Ghini è Manlio De Vitis

Emanuela Grimalda è Iole

Sergio Assisi è Alex Pellegrini

Martina Lampugnani è Emma Pellegrini

Luca Angeletti è Sergio Grandi

David Sebasti è Filippo

Eugenio Franceschini è Gabriele De Marchi

Fiorenza D’Antonio è Lucilla Altieri

Massimo De Lorenzo è il professor Fossati

Adolfo Margiotta è Michele

Il cast potrebbe anche accogliere qualche new entry. La fiction è stata scritta da Fausto Brizzi, Paola Mammini e Roberto Proia. Alla regia troviamo Fausto Brizzi. Gloria è una produzione Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate comporranno la stagione 2 di Gloria? Dal momento che si tratterà di un film TV conclusivo, possiamo parlare di un’unica puntata. Ad oggi non sappiamo precisamente quale potrebbe essere la durata, probabilmente si aggirerà intorno ai 100 minuti. Vi aggiorneremo.

Gloria 2 streaming

Dove vedere in streaming la fiction Gloria, inclusa la stagione 2, ovvero il film TV finale? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, la puntata verrà caricata sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto. Così avrete a disposizione tutto il catalogo.