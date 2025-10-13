In corso le riprese di Gloria 2, trasformato in un film conclusivo

La fiction Gloria con Sabrina Ferilli non tornerà con una vera e propria stagione 2, ma con un film per la televisione che ne concluderà definitivamente la storia. A rivelarlo è il portale Cinemotore, secondo cui le riprese sono attualmente in corso a Roma e dovrebbero proseguire fino al 10 novembre.

Il progetto, prodotto da Eagle Pictures, rappresenta un modo per dare una chiusura coerente e sentita al personaggio di Gloria Grandi, attrice di talento e donna determinata, interpretata magistralmente da Ferilli nella prima stagione.

La fiction nasce da un soggetto di Roberto Proia, Cristiana Farina e Fausto Brizzi. La sceneggiatura finale del film è firmata da Roberto Proia e Laura Muscardin. La regia è stata affidata a Giulio Manfredonia, già autore di numerose produzioni di successo per cinema e televisione.

Gloria era andata in onda su Rai 1 a fine inverno 2024, conquistando il pubblico grazie alla forza del suo personaggio principale. La protagonista è una donna che, dopo una carriera luminosa nel mondo dello spettacolo, si trova a doversi reinventare, affrontando crisi personali, professionali e familiari.

Il finale aperto della prima stagione aveva lasciato i fan con molte domande. Proprio per questo il film in arrivo è pensato come un capitolo conclusivo, destinato a chiudere i fili narrativi rimasti in sospeso.

Dopo aver terminato le riprese del film TV di Gloria, Sabrina Ferilli tornerà sul set per un nuovo progetto molto atteso. L’attrice sarà tra i protagonisti di Notte Prima degli Esami – Remix, dove interpreterà il ruolo che nel film originale fu di Giorgio Faletti, affiancando una nuova generazione di attori in una rilettura moderna della celebre commedia di Fausto Brizzi.

L’uscita del film TV di Gloria non ha ancora una data ufficiale, ma il debutto potrebbe essere inserito nel palinsesto di Rai 1 della primavera 2026 oppure direttamente il prossimo autunno.