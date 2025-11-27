Gli inediti di Amici 25, le copertine dei brani e gli autori
I nuovi inediti degli allievi di Amici 25
Tutto sui nuovi inediti degli allievi di Amici 25: i titoli, gli autori e produttori e copertine dei brani.
Inediti Amici 25 quando escono
Come riportato anche su Novella2000.it , Amici 25 anche in questa edizione ci regala primi inediti dei cantanti. Quando escono i brani degli allievi?
Dalla mezzanotte del 28 novembre, i fan possono ascoltare otto nuovi brani dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali.
Gli autori degli inediti
Ecco nel dettaglio i nuovi inediti di Amici 25 e chi sono gli autori dietro questi brani:
- Angie – “Poco Poco”
Una riflessione sulla fine di una relazione, scritta da Angelica Ibba e prodotta da Brail e Saturno.
- Flavia Buoncristiani – “Qualcosa di Grande”.
Una canzone sull’amore che sfida le differenze, scritta da Emanuele Talucci e Flavia Buoncristiani, con la produzione di Francesco D’Agostino e Emiliano Bellei.
- Gard – “Inferno”
Il brano esplora la delusione di un tradimento, scritto e prodotto da Gabriele Gard e Fulvio Masini.
- Michele – “Leggerezza d’Amore”
Un pezzo che celebra l’amore sincero, scritto da Francesco Cosentino, Alessandro Cosentino, Massimiliano Lazzaretti e Federico Galieti, con la produzione di Francesco Cosentino e Alessandro Cosentino.
- Opi – “Fahrenheit”
Un racconto di rinascita e lotta interiore, scritto da Giovanni La Terza, Marco Guastamacchia e Simone Opini, e prodotto da Giovanni La Terza.
- Plasma – “Perdere Te”
Una riflessione sulla fine di una storia d’amore e il senso dei ricordi, scritto da Antonio Silvestri, Vittorio Crisafulli e Iacopo Sinigallia, prodotto da Brail.
- Riccardo Stimolo – “Prima di Adesso”
Un pezzo che celebra il coraggio di essere se stessi, scritto da Daniele Coro, Massimiliano Pelan e Martina Vinci, con la produzione di Daniele Coro.
- Valentina Pesaresi – “Meglio”
Una canzone sulla fragilità emotiva e il timore di innamorarsi, scritta da Angelina Mango e Antonio Iammarino, con la produzione di Giulio Nenna e Antonio Iammarino.
Ogni brano racconta una storia personale e intima, un viaggio emotivo che riflette le esperienze e le sfide che i cantanti di Amici 25 stanno affrontando.
Le copertine degli inediti di Amici 25
Queste sono infine le copertine degli allievi di Amici 25.