Glen Powell ha raccontato in un’intervista di aver sostenuto un provino per Glee, che ha perso in favore di un suo amico

La rivelazione di Glen Powell

Glen Powell avrebbe potuto entrare nel cast di Glee. Prima di entrare a far parte del cast di Scream Queens, l’attore aveva sostenuto un provino per un’altra famosa serie creata da Ryan Murphy. A confessarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Therapuss.

Glen ha rivelato di aver provato a conquistare il ruolo di Sam Evans ma che alla fine la parte è andata al suo amico Chord Overstreet. “Uno dei miei migliori amici al mondo è Chord Overstreet. Abbiamo fatto entrambi il provino per Glee. Abbiamo fatto entrambi il provino per lo stesso ruolo”, ha raccontato.

Powell ha aggiunto che si erano conosciuti anni prima durante un corso di recitazione e che si erano ritrovati nella stessa stanza durante l’audizione. Tuttavia la parte di Sam, che fece la sua prima apparizione nella serie a partire dalla seconda stagione, andò ad Overstreet.

“È ancora uno dei miei migliori amici. Stavamo per diventare coinquilini. Quindi siamo andati a vivere insieme mentre lui intraprendeva questa folle avventura con Glee, che è stata piuttosto intensa… per uno dei tuoi migliori amici al mondo, vederlo affrontare quella situazione… è stato incredibile esserci“, ha dichiarato Glen Powell.

“È stato il più grande show del mondo. Non credo che molte persone lo ricordino“, ha infine concluso. Su questo l’attore sbaglia di grosso perché Glee è ancora oggi una delle serie più amate dal pubblico e a dimostrarlo sono i tanti rewatch della serie sulle varie piattaforme che negli anni hanno ospitato tutti gli episodi nel catalogo.

Da qualche giorno Glen è tornato alla serialità con Chad Powers. Si tratta della nuova comedy di Disney+ che vede al centro della trama il quarterback Russ Holliday che, per rilanciare la sua carriera stroncata da un fatale errore, decide di cambiare identità e trasformarsi nello stravagante Chad Powers.