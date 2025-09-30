Secondo alcuni rumor Glen Powell e Michael B. Jordan sarebbero in trattative per riportare sullo schermo Miami Vice

Miami Vice, Glen Powell e Michael B. Jordan in trattative?

Miami Vice sta per tornare con due dei volti più amati del cinema americano, Glen Powell e Michael B. Jordan? In queste ore si sta diffondendo a macchia d’olio sul web un rumor su un possibile remake di una serie cult degli anni ’80.

Miami Vice è andato in onda per cinque stagioni tra il 1984 e il 1989 e vedeva come protagonisti due detective sotto copertura, Sonny Crockett e Rico Tubbs, interpretati rispettivamente da Don Johnson e Philip Michael Thomas, impegnati nella lotta contro la criminalità nella città di Miami.

Nel 2006 la storia ebbe un adattamento cinematografico con Colin Farrell e Jamie Foxx. Tuttavia, nonostante un budget elevato tra i 130 e i 150 milioni di dollari, la pellicola non riuscì a incassare a sufficenza. Al botteghino conquistò ‘appena’ 164 milioni di dollari, una cifra sufficiente a pagare appena i costi di produzione.

Ora, a distanza di quasi 20 anni da quel debutto, Miami Vice potrebbe trovare nuova vita con un altro paio di protagonisti. A lanciare questa indiscrezione è stato il sito Nexus Point News, secondo cui la regia del progetto sarebbe affidata a Joseph Kosinski, regista di F1 e di Top Gun: Maverick.

Per interpretare la coppia formata da Sonny e Rico sarebbero invece stati scelti Glen Powell e Michael B. Jordan. Questo possibile casting è stato fortemente spinto dal web nel corso dei mesi. Ora potrebbe davvero diventare realtà. Il nuovo Miami Vice sarà girato interamente in IMAX e ci sarebbe già una data di uscita: agosto 2027.

Glen Powell ha lavorato insieme a Kosinski proprio in Top Gun: Maverick. Negli ultimi anni l’attore si è fatto apprezzare in diverse pellicole, tra cui Twisters e la rom com Anyone But You. Il 30 settembre debutta su Disney+ anche la commedia Chad Powers, nuova serie di cui è assoluto protagonista.

Michael B. Jordan ha ottenuto un enorme successo quest’anno grazie all’horror I Peccatori. In passato si è fatto conoscere al grande pubblico per essere stato il protagonista della trilogia di Creed.