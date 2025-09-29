Tutto su chi è Giuseppe Zeno, l’attore che interpreta Michele Liguori in Blanca: biografia, carriera televisiva, vita privata, curiosità e attività social.

Biografia: età e altezza

Giuseppe Zeno è nato l’8 maggio 1976 a Cercola, in Campania e quindi ha 49 anni d’età. Ha un fratello di nome Salvatore. Cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, ha conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, con specializzazione come “capitano di lungo corso”.

In seguito ha scelto di cambiare rotta e studiare recitazione: ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e ha completato la sua formazione con esperienze all’estero.

Zeno ha un’altezza stimata intorno a 1,83 m. Il suo debutto nel teatro risale al 1997, con la tragedia greca Le Troiane di Euripide. Da lì ha intrapreso tournée teatrali anche in Sud America prima di approdare in televisione.

Carriera di Giuseppe Zeno: fiction e cinema

Giuseppe Zeno ha costruito una carriera solida e variegata, lavorando soprattutto in televisione, ma anche a teatro e un po’ la cinema. Tra le sue partecipazioni televisive più note troviamo:

Incantesimo (stagioni 5 e 6)

Un Posto al Sole

Gente di mare

L’onore e il rispetto

Il clan dei camorristi

Il paradiso delle signore

Mina Settembre

Storia di una famiglia perbene

Luce dei tuoi occhi

E, naturalmente, Blanca, dove interpreta Michele Liguori, figura centrale nella fiction Rai, al fianco di Maria Chiara Giannetta.

Al cinema ha preso parte a diversi titoli, tra i quali Tenderness (2017), Muti – The Ritual Killer (2023) e La tenerezza (2017). In teatro, ha recitato numerose opere classiche — Medea, Orestea, Uno sguardo dal ponte — collaborando con registi e compagnie di rilievo.

Ruolo in Blanca e Michele Liguori

Nella fiction Blanca, Giuseppe Zeno interpreta l’ispettore di polizia Michele Liguori, un personaggio chiave che intreccia dinamiche emotive e narrative con la protagonista. La sua interpretazione aggiunge profondità: Liguori è spesso oggetto di tensioni sentimentali e conflitti personali, tra amore, gelosia e misteri. La presenza di Zeno nella serie rafforza il cast e conferisce al personaggio un volto noto e credibile al pubblico italiano.

Vita privata di Giuseppe Zeno: matrimonio e famiglia

Giuseppe Zeno è sposato con l’attrice Margareth Madè dal 20 agosto 2016, che ha preso in moglie con una cerimonia di nozze a Ortigia (Siracusa). La coppia ha due figlie: Angelica, nata l’8 novembre 2017, e Beatrice, nata il 4 settembre 2020.

Presenza sui social e cosa condivide

Giuseppe Zeno è attivo sui social, in modo particolarmente rilevante su Instagram con l’account @giuseppezeno, che conta oltre 295K follower. Sul suo profilo condivide contenuti legati ai suoi progetti lavorativi, foto dal set, momenti familiari e dietro le quinte, mostrando sia il lato professionale sia quello privato. Su Facebook ha una pagina pubblica verificata, che utilizza parallelamente al suo profilo Instagram.