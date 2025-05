Giulio Beranek è uno degli attori italiani più interessanti del panorama contemporaneo. Con la sua interpretazione intensa e autentica del protagonista nella serie crime “Gerri”, in onda su Rai 1, ha conquistato critica e pubblico. Ma chi è davvero Giulio Beranek? Qual è il percorso che lo ha portato a diventare il volto di Gregorio “Gerri” Esposito?

Le origini nomadi di Giulio Beranek

Nato a Taranto il 26 gennaio 1987, Giulio Beranek ha 38 anni. Come si legge su Vanity Fair, proviene da una famiglia di giostrai: il padre è di origini ceche, la madre spagnola. La sua infanzia è stata segnata da continui spostamenti tra luna park e circhi, vivendo una vita itinerante che gli ha permesso di conoscere diverse realtà e culture. Durante l’adolescenza, la famiglia si è stabilita in Grecia, dove Giulio ha frequentato una scuola italiana e ha coltivato la passione per il calcio, entrando a soli 13 anni nel settore giovanile dell’Olympiakos. Un infortunio al ginocchio ha però interrotto la sua carriera sportiva, aprendo la strada al mondo della recitazione.

L’esordio nel cinema e la carriera televisiva

Il debutto cinematografico di Giulio Beranek avviene nel 2009 con il film “Marpiccolo” di Alessandro Di Robilant, dove interpreta il protagonista Tiziano. La sua performance gli vale il Premio Bif&st 2010 come “giovane attore rivelazione”. Da allora, la sua carriera è in continua ascesa, con ruoli in film come “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone e “Una questione privata” dei fratelli Taviani.

In televisione, Beranek ha partecipato a diverse serie di successo, tra cui “Tutto può succedere”, “Il cacciatore” e “Christian”, dove ha interpretato personaggi complessi e sfaccettati. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal dramma alla commedia, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

“Gerri”: il ruolo che consacra Giulio Beranek

Nel 2025, Giulio Beranek ottiene il ruolo da protagonista nella serie “Gerri”, trasmessa su Rai 1. La fiction, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, racconta la storia di Gregorio Esposito, detto Gerri, un ispettore di polizia di origine rom con un passato tormentato e un presente ricco di sfide. Beranek, con il suo sguardo intenso e la sua personalità eclettica, è perfetto per dare vita a un personaggio complesso come Gerri.

La serie ha riscosso un grande successo di pubblico, con ascolti che hanno superato i 3,5 milioni di spettatori nella prima puntata, e una share del 21%. La critica ha elogiato l’interpretazione di Beranek, sottolineando la sua capacità di rendere credibile e umano un personaggio così articolato.

Vita privata e progetti futuri

Giulio Beranek è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Tuttavia, in alcune interviste, in particolare con Chi, ha parlato della sua compagna Claudia, una psicologa di Taranto, con cui ha una relazione stabile da oltre un anno. Dalla precedente relazione con Demetra, ha avuto due figli: Ares Maria e Sofia Antonia.

Nel 2024, Beranek ha partecipato al documentario autobiografico “I re del Luna Park”, diretto da Marco Pellegrino, che racconta la storia della sua famiglia di giostrai. Questo progetto rappresenta un omaggio alle sue radici e un modo per condividere con il pubblico un pezzo importante della sua vita.

Giulio Beranek si conferma come uno degli attori italiani più talentuosi e versatili della sua generazione. Con una carriera in continua evoluzione e una capacità unica di interpretare personaggi complessi, il suo futuro nel mondo dello spettacolo appare promettente. La sua storia personale, segnata da esperienze uniche e da una profonda umanità, lo rende un artista autentico e apprezzato dal pubblico.