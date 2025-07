Cinque personaggi visti in Ginny & Georgia non torneranno nella quarta stagione della serie? Ecco cosa sappiamo

Ginny & Georgia 4, in cinque lasciano?

Dopo quanto accaduto nella terza stagione di Ginny & Georgia i tanti fan della serie Netflix sono curiosi di scoprire come evolverà la storia. Lo show proseguirà con una quarta annata che è stata già confermata in contemporanea con la precedente.

Ma alcuni personaggi che abbiamo conosciuto nel corso degli anni potrebbero non ritornare nel prossimo ciclo di episodi. Tre in particolare sembrano quasi certamente fuori dai giochi, mentre su altri due ci sono ancora dei dubbi. Partiamo da Sophie, l’ormai ex fidanzata di Max.

Il suo percorso all’interno della serie sembra essere completamente esautorato. La stessa Humberly González, l’attrice che interpreta il personaggio, aveva raccontato in un’intervista che non sa se tornerà per la quarta stagione.

Potrebbe essere terminato anche il percorso di Aaron Ashmore. L’attore è presente sin dalla seconda stagione nei panni di Gil, padre di Austin ed ex di Georgia.

Nel gran finale vediamo che è stato proprio Austin a farlo incriminare per l’omicidio di Tom commesso in realtà da sua madre. Al momento non ci sono conferme definitive sull’uscita di scena di Ashmore, ma lui stesso ha dichiarato che il suo personaggio andrà in prigione. Con molta probabilità perciò non apparirà più in futuro.

Possiamo dichiarare terminata anche l’esperienza di Wolfe in Ginny & Georgia. Lo studente interessato alla poesia e interesse amoroso di Ginny, interpretato da Ty Doran, dovrebbe aver terminato la sua “utilità” nello show dopo l’epilogo tra la ragazza e Marcus.

Anche Cynthia Fuller potrebbe uscire di scena. Tutte le trame a lei collegate, tra cui la storia d’amore con Joe, sono giunte a conclusione e quindi la sua presenza nella quarta stagione dello show è tutt’altro che scontata.

Infine c’è il caso di Nick, segretario del sindaco di Wellsbury Paul Randolph. Quest’ultimo ha accusato il suo collaboratore di averlo convinto a divorziare da Georgia. Ma quando la donna è stata proclamata innocente è stato licenziato. Sparirà o cercherà in qualche modo vendetta? Per ora è troppo presto per saperlo. La terza stagione di Ginny & Georgia non dovrebbe approdare su Netflix prima del 2027.