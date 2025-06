Per interpretare Austin sarà scelto un nuovo attore in Ginny & Georgia 4? Arriva la risposta della creatrice della serie

Ci sarà un recast o un salto temporale in Ginny & Georgia 4? La terza stagione della serie Netflix ha trascinato dietro di sé alcune polemiche dovute principalmente all’attore Diesel La Torraca, interprete di Austin.

L'”indignazione” di una parte dei fan nasce dal fatto che l’interprete è visibilmente cresciuto tra una stagione e l’altra ma deve comunque portare sul piccolo schermo un bambino di 9 anni. Tra il cliffhanger della seconda stagione e il debutto della terza sono infatti trascorsi due anni e ora Diesel ha 14 anni.

Nella finzione però gli eventi narrati nelle due annate avvengono nello stesso arco temporale. La crescita di La Torraca ha scatenato l’ironia del pubblico sui social ma anche le critiche da una compagine dei fan. Proprio in questa ragione in molti si stanno chiedendo se nella quarta stagione, già confermata, ci sarà un recast o se avverrà un salto temporale.

La risposta è stata data a US Weekly dalla creatrice della serie Sarah Lampert. “Chiunque lavori allo show vi dirà che sono esigente nei dettagli. Sono molto precisa su tante cose. Ma cose come la crescita di Diesel di cinque anni non si possono controllare“, ha specificato.

Lampert ha negato apertamente che in Ginny & Georgia 4 l’attore sarà sostituito da un nuovo interprete. “Non possiamo fare un recast. Diesel è Austin“, ha garantito.

“Sto solo chiedendo agli spettatori di sospendere la loro incredulità perché il ragazzo è cresciuto e si tratta di uno show televisivo“, ha poi aggiunto la creatrice. Sarah ha poi aggiunto che la quarta stagione di Ginny & Georgia si concentrerà anche sull’età di Austin.

“Ci sono alcune battute che abbiamo in programma di fare. Siamo consapevoli che sta crescendo. Onestamente, ci aiuta perché ora è davvero parte della famiglia in un modo che prima non lo era. Era solo un ragazzino“, sono le sue parole.

Infine ha anche negato la possibilità che lo show possa andare incontro a un time jump. “Non vogliamo fare un grande salto temporale perché in questo modo si perde la narrazione emotiva“, ha spiegato.