La confessione di Gigi Hadid

Gigi Hadid era una delle candidate per interpretare Rapunzel nel live action Disney di Tangled. Come noto la magica casa di produzione aveva messo in cantiere un film che trasformava in carne e ossa il capolavoro d’animazione che ha incassato quasi 600 milioni di dollari al botteghino.

Il progetto è stato però messo in standby anche in seguito ai risultati tutt’altro che soddisfacenti ottenuti da Biancaneve. Di contro però il live action di Lilo & Stitch ha ottenuto ottimi numeri al box office riuscendo a superare il miliardo di dollari di incasso. Chissà se questo risultato possa incoraggiare la Disney a fare un passo indietro e a riaprire il progetto Tangled.

Intanto nelle ultime ore la top model Hadid ha confessato in un’intervista rilasciata a Vogue di aver sostenuto un provino per il ruolo della protagonista. La modella ha anche raccontato di aver preso delle lezioni di canto nei mesi precedenti all’audizione. Nonostante non sia andato nel verso sperato, Gigi Hadid è orgogliosa di quello che è riuscita a fare.

“Ero davvero orgogliosa della mia scena. Il canto… sapevo che avrebbero scelto una cantante vera, ma più tardi ti mostrerò la mia scena dell’audizione“, ha ironizzato nel corso dell’intervista. Non è l’unico volto noto che in questi mesi ha ammesso di aver tentato di entrare nel cast del live action di Tangled.

Anche Corey Mylchreest, il Re Giorgio del prequel di Bridgerton La regina Carlotta, ha raccontato di recente di aver sostenuto un provino per il ruolo di Flynn Ryder.

“Penso di poterlo dire ora perché non credo che succederà più. Ma ho fatto l’audizione per Tangled e ho cantato la canzone. Non abbiamo più il filmato. L’ho cancellato. Poi l’ho bruciato. Dopo ho bruciato il telefono con cui l’avevo filmato. Poi ho bruciato la stanza in cui l’avevo fatto“, ha ironizzato Mylchreest.