Lunedì 19 maggio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova fiction Gerri con Valentina Romani: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Gerri, in onda il 19 maggio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

È la notte di Natale. Gerri e Lea, gli unici rimasti di turno in Questura, si recano in un deposito abbandonato dopo aver ricevuto una segnalazione che da lì sono partiti dei colpi d’arma da fuoco.

Qui scoprono che a sparare è stata l’arma di una loro collega, di cui si sono perse completamente le tracce. Nel corso dell’indagine i due poliziotti si imbattono nella realtà di Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà e che nasconde loschi traffici.

Mentre Marinetti continua ad indagare sul passato di Gerri, anche grazie all’aiuto della vicequestore Giovanna Aquarica, Esposito si avvicina sempre di più a Lea, complice la magica atmosfera natalizia.

Anticipazioni sulla terza puntata di Gerri del 19 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Gerri, intitolata Angelo che sei il mio custode, il ritrovamento di vecchie ossa umane in una zona di grotte della campagna pugliese mette in moto le indagini della Polizia.

Quando le analisi della Scientifica svelano che le ossa appartengono a un ragazzino, l’attenzione si concentra sui minori scomparsi negli ultimi anni, ma una strana telefonata mette Gerri su una pista diversa.

Mentre lui e i suoi colleghi vengono a conoscenza, grazie a un anziano professore, di antiche leggende locali, un bambino scompare nel nulla. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata di Gerri, in onda il 19 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Gerri

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Gerri anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Gerri vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Il primo episodio è stato rilasciato in anteprima.