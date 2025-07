La confessione di Gavin Casalegno

Gavin Casalegno sta facendo i conti, per l’ultima volta, con una lotta intestina tra i fan de L’estate nei tuoi occhi. Sin dalla primissima stagione dello show Prime Video i seguaci dello show si sono suddivisi in due diverse compagini.

Da un lato c’è chi spera che la scelta di Belly ricada su Conrad, dall’altro chi preferirebbe che la ragazza optasse per Jeremiah. Questa “guerra” va avanti ormai da diversi anni e soltanto il prossimo settembre, quando andrà in onda il finale di serie, scopriremo chi festeggerà e chi si leccherà le ferite.

Nel frattempo Casalegno, consapevole che la maggioranza dei fan sia a favore del fratello “rivale”, ha interrogato persino l’intelligenza artificiale per cercare di trovare una soluzione all’enigma.

In un’intervista rilasciata al programma Live with Kelly and Mark, l’attore ha raccontato di aver consultato l’oracolo della Generazione Z. E la risposta di ChatGPT l’ha decisamente soddisfatto.

“Ho scoperto che la maggior parte di loro è team Conrad e questo è ok, perché ho chiesto a ChatGPT di che team è. Gli ho chiesto ‘Se vuoi avere una lunga e sana relazione, di quale team saresti?’. E ha risposto team Jeremiah. Solo per dire, solo per dire“, ha raccontato Gavin Casalegno.

Basterà l’appoggio dell’intelligenza artificiale per permettere a Jeremiah di avere la meglio su suo fratello Conrad? I primi due episodi, già online nel catalogo di Prime Video, hanno dato qualche piccola soddisfazione ai fan dei “Jellyfish“.

La coppia si è ritrovata dopo che Belly ha scoperto che Jeremiah ha avuto una liason con un’altra ragazza in Messico dopo che avevano bruscamente litigato. Mercoledì 23 luglio debutterà il terzo episodio e poi si andrà avanti con una puntata a settimana fino al 17 settembre, quando andrà in onda il finale di serie.