Ecco chi è Shubham Maheshwari, l’attore che interpreta Gat nella serie We Were Liars (L’estate dei segreti perduti): biografia, carriera, vita privata e presenza social.

Shubham Maheshwari: biografia e formazione

Se hai visto L’estate dei segreti perduti (We Were Liars), il volto di Gat Patil ti sarà familiare: dietro quel personaggio c’è Shubham Maheshwari, l’attore esordiente che ha conquistato il pubblico. Scopriamo chi è davvero, dalla sua storia personale ai primi passi nel mondo dello spettacolo, fino alla vita privata e i profili social.

Shubham Maheshwari è nato a New York City nel 2002 (età: 23 anni). Cresciuto con una passione per la recitazione, ha studiato Economia all’università, senza percorsi teatrali formali, ma con tanta curiosità verso il mondo della recitazione.

Nonostante l’assenza di una formazione accademica specifica, è riuscito a emergere facendo un’audizione tramite casting aperto su Instagram, registrando il provino direttamente nel dormitorio del campus.

Primo ruolo e carriera in ascesa

La sua prima apparizione sullo schermo avviene proprio con We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), nei panni di Gat Patil, un ragazzo leale, diverso dai Sinclairs, ma profondamente connesso a loro. I creatori della serie Julie Plec e MacKenzie hanno definito la sua audizione autentica e coinvolgente.

In un’intervista con PolyesterZine, Shubham Maheshwari ha raccontato la sua esperienza: “Non ero un attore, è stato tutto completamente nuovo. È stato intenso ma divertente”.

Nella serie di Prime Video recita al fianco di Joseph Zada, Emily Alyn Lind e Esther McGregor.

Vita privata: cosa sappiamo

A quanto sembra, Shubham Maheshwari sarebbe attualmente single e molto riservato sulla sua vita privata e sentimentale. Non risultano storie pubbliche né relazioni di cui si parla sui tabloid, questo anche perché prima che entrasse a far parte del cast di We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), in cui interpreta Gat, non era famoso.

Shubham Maheshwari sui social

Moderatamente attivo su Instagram (@shubham), Shubham Maheshwari con i suoi follower ha condiviso per il momento solo materiale promozionale legato a We Were Liars (L’estate dei segreti perduti) e al suo personaggio Gat. Il giovane non è ancora seguitissimo, ma col debutto della serie di Prime Video le cose potrebbero cambiare velocemente.