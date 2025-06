Gabriel Guevara è di nuovo single? Le voci sulla fine della storia con Maria De Nati

Gabriel Guevara, noto al grande pubblico per il ruolo di Nick in È Colpa mia, è finito al centro del gossip per un possibile ritorno alla vita da single. A far scattare i sospetti è stata una combinazione di dettagli che non è sfuggita agli occhi attenti dei fan, in particolare in occasione del compleanno della sua (ex?) fidanzata, l’attrice spagnola Maria De Nati.

L’11 giugno María ha festeggiato i suoi 28 anni con un elegante party, circondata da amici su una terrazza. A quanto pare, però, Gabriel Guevara era assente all’evento. Nessuna traccia di lui tra gli invitati, nessun post o augurio sui social: silenzio totale.

Alcune foto dal compleanno di Maria De Nati

Un’assenza che ha sollevato più di un dubbio, alimentato anche da un altro dettaglio social: i due attori, che sono stati insieme per oltre un anno, da tempo non si scambiano più like o interazioni visibili su Instagram. Sebbene entrambi si seguano ancora, il distacco digitale ha rafforzato l’idea che tra loro qualcosa sia cambiato.

Basti pensare che a giugno 2024, lo scorso anno, Gabriel aveva dedicato un dolcissimo post a Maria per il suo compleanno. Aveva infatti inserito una serie di foto di loro due insieme, accompagnate dalla didascalia: “Love of my life Happy bday my love”.

C’è chi ipotizza che la distanza possa essere dovuta a impegni professionali: proprio nelle stesse ore, Gabriel Guevara ha condiviso una storia in camerino con la scritta “Here we go again“, lasciando intendere che fosse al lavoro su un nuovo progetto.

La storia di Gabriel Guevara

Per ora nessuno dei due ha confermato né smentito la presunta rottura. Che si tratti solo di un momento di lontananza temporanea o della fine definitiva della relazione, lo scopriremo forse con il tempo. Intanto, i fan restano in attesa di segnali più chiari.

In ogni caso i fan di È Colpa mia possono gioire perché il terzo film dell’amata trilogia È colpa nostra, tratto dalla saga di romanzi di Mercedes Ron, sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da ottobre 2025.