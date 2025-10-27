Gabriel Guevara dice sì

Un sequel della saga Culpables è un’idea che Gabriel Guevara prenderebbe volentieri in considerazione. Si è da poco conclusa con l’uscita di Culpa Nuestra la trilogia Prime Video tratta dai romanzi campioni di vendite di Mercedes Ron. Con il terzo e ultimo capitolo si pone la parola fine alla travagliata storia d’amore tra Nick e Noah.

Eppure, visto l’enorme successo ottenuto dalla saga cinematografica, sono settimane che si ipotizza un possibile sequel. Sulla vicenda è stata interrogata anche la scrittrice dei romanzi, la quale al momento ha dichiarato di non avere intenzione di proseguire il racconto ma “mai dire mai“.

A queste parole si aggiunge poi un presunto indizio raccolto dai fan e presente al termine di Culpa Nuestra. Ma cosa ne pensano gli attori protagonisti di un possibile ritorno nei panni dei personaggi che gli hanno donato fama e popolarità. Sulla vicenda è stato interrogato Gabriel Guevara nel corso di un’intervista che è stata ripresa dal giornale spagnolo Sensa Cine.

L’attore ha dichiarato che sarebbe disponibile a tornare a interpretare Nick Leister ma ha posto una condizione. “Dipende tutto da come sarà allora – risponde Guevara – Non lo so, ma è vero che è un progetto a cui sono molto affezionato, quindi ci penserei molto e ovviamente vorrei tornare al 100%, ma vedremo a che punto saremo allora e cosa ci riserverà la vita“.

Al termine del suo impegno con la saga Culpables Gabriel ha già iniziato a dedicarsi ad alcuni progetti. Da qualche settimana è nel cast di Mar Afuera, il remake spagnolo di Mare Fuori. Nella serie interpreta il ruolo di Alvaro, che sarebbe la versione spagnola del nostro “Chiattillo“.

Nel 2026 uscirà anche la miniserie Por Cien Miliones, in cui ha recitato al fianco della sua fidanzata (o ex?) María de Nati. Al centro della trama tre ragazzi indebitati fino al collo che, per tentare di porre fine ai loro debiti, decideranno di rapire un calciatore del Barcellona per chiedere un riscatto.