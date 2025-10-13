Gabriel Guevara su Nicole Wallace

Un’intervista rilasciata di recente da Gabriel Guevara sta facendo parecchio discutere perché l’attore ha ricevuto una domanda sul suo rapporto con Nicole Wallace. E la risposta fornita da Guevara ha spiazzato i tanti fan della saga Culpables.

Manca sempre meno al debutto di Culpa Nuestra, capitolo conclusivo della trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron. Il prossimo giovedì 16 ottobre uscirà su Prime Video il terzo film che concluderà in maniera definitiva la storia tra Nick e Noah. In attesa di scoprire cosa accadrà, continua a far discutere il rapporto tra i due protagonisti della pellicola.

Nel corso degli anni Gabriel e Nicole sono finiti al centro del gossip a causa di presunte frizioni. I diretti interessati non hanno mai confermato (né smentito) queste voci. Anzi, hanno sempre espresso pubblicamente giudizi asciutti e non negativi nei confronti dell’altro. Di recente Gabriel Guevara è stato intervistato da eTalk TV e ha ricevuto una domanda sulla sua collega.

“È proprio l’intesa tra te e Nicole Wallace che rende questa storia così avvincente. Parliamo della vostra collaborazione, di come avete sviluppato questa intesa e di come l’avete portata a compimento in questo capitolo finale, in questo film conclusivo“, ha dichiarato l’intervistatrice.

“È stato molto bello e divertente allo stesso tempo perché, con impegno, dedizione e professionalità, si riesce a ottenere ciò che si desidera e penso che noi ci siamo riusciti. Ecco com’è andata“, è stata la risposta dell’attore.

Nei commenti tante persone hanno parlato con scetticismo della chimica menzionata dalla giornalista e in molti hanno scritto che il loro rapporto attuale è tutt’altro che amichevole. Si tratta di ipotesi e opinioni dei fan ma non c’è nessuna notizia ufficiale in merito.