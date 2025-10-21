Le parole di Gabriel Guevara

Per Gabriel Guevara è il momento di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Lo scorso 16 ottobre si è conclusa la saga Culpables, trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron che lo ha visto protagonista. In Culpa Nuestra ha interpretato (per l’ultima volta?) i panni di Nick Leister.

Nelle ore immediatamente successive al debutto l’attore ha anche pubblicato una serie di scatti dal set per omaggiare un personaggio che gli ha donato popolarità e successo. In occasione dell’uscita del terzo e ultimo film Gabriel ha anche rilasciato una lunga intervista Cosmopolitan in cui ha fatto il punto della situazione di questo viaggio.

All’attore è stato chiesto se potrebbe innamorarsi di una ragazza come Noah nella vita reale. “Beh… Sì, immagino di sì, perché, tutto sommato, il personaggio di Noah è una ragazza forte, determinata, che sa quello che vuole, che ha le idee chiare, che ti aiuta, che prende il meglio di te e lo moltiplica per farti capire che hai tante qualità positive e ti incoraggia a migliorare – ha dichiarato l’attore – Credo che sia una personalità che attira l’attenzione, quindi immagino di sì“.

Gabriel Guevara ha poi svelato se lui e Nick potrebbero essere amici nella realtà. “Sì, ma quello del primo film, perché quello dell’ultimo è troppo serio, troppo complesso, introverso – sono state le sue parole – Le persone che sono così, molto riservate, molto introverse, preferisco lasciarle nel loro mondo, fare le loro cose, senza immischiarmi troppo in queste cose“.

Leggi anche: Eric Dane conquista il primo ruolo dopo la diagnosi di SLA

Gabriel ha anche parlato del finale di Culpa Nuestra, che ha diviso i fan, difendendone l’epilogo. A domanda se cambierebbe qualcosa di quanto accaduto l’attore ha infatti risposto “no, non credo. Così com’è va benissimo, piace molto alla gente e il finale del terzo film è fantastico“.