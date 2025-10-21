Gabriel Guevara svela se si potrebbe innamorare di una ragazza come Noah
Nel corso di un’intervista Gabriel Guevara ha rivelato se si potrebbe innamorare di una ragazza come Noah della saga Culpables
Le parole di Gabriel Guevara
Per Gabriel Guevara è il momento di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Lo scorso 16 ottobre si è conclusa la saga Culpables, trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron che lo ha visto protagonista. In Culpa Nuestra ha interpretato (per l’ultima volta?) i panni di Nick Leister.
Nelle ore immediatamente successive al debutto l’attore ha anche pubblicato una serie di scatti dal set per omaggiare un personaggio che gli ha donato popolarità e successo. In occasione dell’uscita del terzo e ultimo film Gabriel ha anche rilasciato una lunga intervista Cosmopolitan in cui ha fatto il punto della situazione di questo viaggio.
All’attore è stato chiesto se potrebbe innamorarsi di una ragazza come Noah nella vita reale. “Beh… Sì, immagino di sì, perché, tutto sommato, il personaggio di Noah è una ragazza forte, determinata, che sa quello che vuole, che ha le idee chiare, che ti aiuta, che prende il meglio di te e lo moltiplica per farti capire che hai tante qualità positive e ti incoraggia a migliorare – ha dichiarato l’attore – Credo che sia una personalità che attira l’attenzione, quindi immagino di sì“.
Gabriel Guevara ha poi svelato se lui e Nick potrebbero essere amici nella realtà. “Sì, ma quello del primo film, perché quello dell’ultimo è troppo serio, troppo complesso, introverso – sono state le sue parole – Le persone che sono così, molto riservate, molto introverse, preferisco lasciarle nel loro mondo, fare le loro cose, senza immischiarmi troppo in queste cose“.
Gabriel ha anche parlato del finale di Culpa Nuestra, che ha diviso i fan, difendendone l’epilogo. A domanda se cambierebbe qualcosa di quanto accaduto l’attore ha infatti risposto “no, non credo. Così com’è va benissimo, piace molto alla gente e il finale del terzo film è fantastico“.