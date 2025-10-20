Gabriel Guevara fantastica sul futuro di Nick e Noah e rivela come se li immagina dopo la fine di Culpa Nuestra

Gabriel Guevara sul futuro di Nick e Noah

Gabriel Guevara ha detto per sempre addio a Nick Leister. Lo scorso giovedì 16 ottobre ha debuttato su Prime Video Culpa Nuestra, terzo e ultimo capitolo della trilogia Culpables ispirata ai romanzi di Mercedes Ron. Dopo l’esordio del film, Gabriel ha pubblicato un carosello con alcune delle immagini più belle dell’avventura e un lungo post di ringraziamento per i fan.

“E il GRAZIE più grande e più affettuoso va a voi, che mi avete accompagnato in tutta questa avventura, strappandomi un sorriso anche quando sono uscito in preda al panico alle prime, alle interviste o alle conferenze stampa (visto che non è proprio il mio forte). Ricorderò sempre il vostro sostegno nei miei confronti e nei confronti di questo progetto. Sono molto orgoglioso di averne fatto parte e di avervi avuto con me. Spero che continueremo sempre insieme. Godetevi Culpa Nuestra“, sono le parole dell’attore.

In queste ore Guevara ha anche rilasciato un’intervista a Cosmopolitan in cui ha fatto il punto della situazione. Durante questo incontro all’interprete è stato chiesto come si immagina Nick e Noah dopo la fine della saga.

“Meravigliosamente bene, con loro figlio, facendo una vita normale, quotidiana… Sì, qualcosa del genere“, ha risposto Gabriel Guevara. Una risposta molto simile a quella data dalla scrittrice Mercedes Ron qualche giorno fa.

“Li vedo nella loro casetta, con i loro figli. Li vedo felici, ma ancora pieni di quella passione che li caratterizza. E continueranno a litigare, sicuramente! Ma credo sia chiaro che si amano follemente e che affronteranno i problemi che verranno nel miglior modo possibile. Credo però che lasceranno un po’ alle spalle il dramma“, sono le parole dell’autrice.

A Gabriel è stato chiesto inoltre se cambierebbe qualcosa del finale della saga Culpables. “No, non credo. Così com’è va benissimo, piace molto alla gente e il finale del terzo film è fantastico“, è la sua risposta.