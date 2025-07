Il protagonista della trilogia Culpables Gabriel Guevara rivoluziona il suo look e si presenta con le treccine

Nuovo look per Gabriel Guevara

Gabriel Guevara si è sempre divertito parecchio a osare con il suo look. L’attore ha raggiunto la popolarità mondiale grazie alla saga Culpables, che si concluderà il prossimo autunno con il terzo e ultimo capitolo.

È colpa nostra è il film conclusivo della trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron che chiuderà il racconto della storia d’amore tra Nick e Noah. Guevara intanto comincia a guardarsi intorno e a dedicarsi ad altri progetti. Uno in particolare ci riguarda da vicino perché si tratta della versione spagnola di Mare Fuori.

Qualche giorno fa è stato rivelato che Mar Afuera, questo il titolo del remake, sarà disponibile dal 14 settembre 2025 in esclusiva su Atresplayer, la piattaforma streaming del gruppo spagnolo Atresmedia. Nella serie Gabriel interpreterà il personaggio di Filippo, che in Italia ha avuto per tre stagioni il volto di Nicolas Maupas.

Prima di entrare nel vivo del progetto con interviste e press tour vari ed eventuali, Gabriel Guevara si gode qualche giorno di vacanza e anche il suo look subisce un grosso cambiamento. Come già accaduto la scorsa estate, l’attore ha infatti deciso di raccogliere i suoi capelli in treccine.

Negli anni Guevara ci ha abituato a tagli di capelli di ogni tipo: dal buzzcut normale alla versione biondo platino fino a un haircut più lungo. Qualche settimana fa Prime Video ha rilasciato in anteprima le prime immagini da È colpa nostra.

Tra le altre foto c’è anche uno scatto che ritrae Nick insieme a Sofia. Ma una delle novità più interessanti riguarda senza ombra di dubbio la presenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Simon, che viene ritratto insieme a Nicole Wallace. Questo nuovo ingresso è presente anche nel libro da cui è tratto il film ed è un collega di Noah con cui, molto probabilmente, ci sarà qualcosa in più di una semplice amicizia.