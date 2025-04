Martedì 22 aprile 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della nuova fiction Fuochi d’Artificio: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Fuochi d’Artificio, in onda il 22 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Marta e suo padre vengono fermati da una pattuglia tedesca. Lui le affida la custodia di una busta segreta, perché i bambini non vengono perquisiti. A Davide viene allora l’idea aiutare i partigiani, sfruttando la loro giovane età. Marta è in dubbio, odia la guerra visceralmente, ma capisce che deve fare la sua parte.

I partigiani nascosti sulle montagne hanno bisogno di scorte di cibo. Marta ne approfitta per fare entrare nel gruppo Sara, la sua migliore amica, visto che Davide ha coinvolto Marco. I quattro intraprendono la loro prima missione, ma Marta pensa sempre al fratello maggiore, che è prigioniero nel forte nemico.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Fuochi d Artificio del 22 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Fuochi d’Artificio, nell’episodio 3, intitolato Cinquemila stelle, Marta e Davide si introducono nella roccaforte tedesca. Riescono a riportare diverse informazioni che danno il via a una stagione di piccole grandi vittorie per i partigiani.

I problemi, però, non sono finiti: il nuovo generale tedesco ha fatto mettere una taglia sull’imprendibile Sandokan e Sara, in particolare, rischia di essere riconosciuta.

Nell’episodio 4, intitolato Attraverso la notte, una violenta rappresaglia nazi-fascista costringe i ragazzi a interrompere le loro azioni e risveglia nei nonni di Sara un trauma mai superato.

Marta intanto viene a sapere la verità sull’assenza della madre, maestra di piano e canto in una scuola di Torino, che è stata costretta a chiudere per ragioni nobili. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Fuochi d’Artificio, in onda il 22 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Fuochi d Artificio

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Fuochi d’Artificio anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Fuochi d’Artificio vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. La prima è stata rilasciata in anteprima.