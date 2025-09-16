Potrebbe essere stata svelata la trama di Frozen 3

Durante la Conferenza di Lancio della Divisione Prodotti di Consumo per la Grande Cina di Disney, una fiera del licensing che spesso ospita accordi di marketing per uscite di grande rilievo, sarebbero emersi nuovi dettagli sulla trama di Frozen 3.

Secondo quanto circolato online, nel nuovo capitolo vedremo il cosiddetto “matrimonio del secolo ad Arendelle”, con la principessa Anna pronta a percorrere la navata. Da quel momento, lei ed Elsa saranno protagoniste di una nuova avventura magica, piena di sfide sconosciute e colpi di scena.

La novità più sorprendente riguarderebbe l’arrivo di un “misterioso nuovo membro” nella famiglia reale, dettaglio che ha già acceso grande curiosità tra i fan. La sinossi riportata da un sito cinese legato alla fiera recita:

”In questo nuovo capitolo, assisteremo al matrimonio del secolo ad Arendelle, mentre la regina Anna percorre la navata e si unisce a Elsa in una nuova avventura magica, ricca di sfide ancora sconosciute. E la cosa ancora più entusiasmante: la famiglia reale si prepara ad accogliere un misterioso nuovo membro!”

È doveroso sottolineare che è il caso di prendere queste anticipazioni con cautela. Disney, infatti, non ha ancora rilasciato ufficialmente alcuna trama per Frozen 3. Come si legge sul profilo X AD, molto attento alle novità sul mondo Disney, nelle ore successive alla pubblicazione, la presunta sinossi è stata modificata, sostituita da una descrizione molto più generica: “Unisciti a Elsa e Anna in una nuova avventura con sfide sconosciute”.

Un matrimonio per Anna appare comunque coerente con la conclusione di Frozen II, in cui Kristoff le aveva fatto la proposta. Più nebuloso, invece, il riferimento al nuovo membro della famiglia reale. Sebbene molti abbiano ipotizzato un bambino, sembra improbabile che Disney scelga di trasformare una delle due sorelle in madre a questo punto della storia.

Per quanto ne sappiamo oggi, la trama potrebbe essere davvero questa. In futuro, però, non sono da escludere eventuali modifiche. Non è la prima volta che Frozen cambia rotta in corso d’opera. Basti ricordare che, nelle prime fasi di sviluppo del franchise, Elsa doveva essere una villain. Tale idea è stata poi scartata, come raccontato anche nel documentario sul making of di Frozen II disponibile su Disney+.

Per avere conferme bisognerà attendere ancora. Quel che è certo è che Frozen 3 rappresenterà la prima parte di una storia divisa in due film e arriverà al cinema a novembre 2027, alimentando l’attesa dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo.