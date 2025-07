Chi è Franklin Richards? Il figlio dei Fantastici Quattro che potrebbe cambiare il destino dell’MCU

Nel nuovo film Marvel I Fantastici 4: Gli inizi, la storica famiglia si allarga con un membro tanto piccolo quanto centrale per l’intero futuro del Multiverso: Franklin Richards, figlio di Reed Richards (Mister Fantastic) e Sue Storm (la Donna Invisibile).

Anche se i Fantastici Quattro sono noti per la loro forza come squadra, in questo film emerge un elemento del tutto inaspettato, ma ben noto ai fan dei fumetti: un bambino appena nato, che possiede già un potere tale da attirare l’attenzione della divinità cosmica più temuta dell’universo Marvel, Galactus.

Il film si apre con la scoperta della gravidanza di Sue, una notizia che spiazza Reed e sorprende Johnny e Ben. La nascita di Franklin avviene durante gli eventi principali del film, ma il suo vero impatto si rivela solo più tardi: Galactus vuole mangiare la Terra-828 ma fa ai quattro una proposta agghiacciante. Infatti si offre di risparmiare il pianeta solo se la famiglia Richards gli consegnerà il bambino.

Secondo Galactus, Franklin è nato con il Potere Cosmico, una forza primordiale e illimitata capace di trasformare la materia, generare vita e riscrivere la realtà stessa. Il piano del distruttore di mondi è chiaro: farne il suo successore. Ma i Fantastici Quattro si rifiutano e combattono per salvare sia il figlio che il loro mondo.

Anche se per buona parte del film Franklin resta un neonato inoffensivo, è nel finale che la sua vera natura si manifesta. Dopo che Sue si sacrifica per spingere Galactus attraverso un portale interdimensionale, crolla priva di sensi. Reed la crede morta… finché Franklin non si avvicina, le poggia le mani addosso e la riporta in vita.

Cosa sappiamo su Franklin Richards dai fumetti

Nei fumetti, il potere di Franklin Richards lo rende uno degli esseri cosmici più potenti del multiverso. Infatti il bambino può usare la telecinesi e la telepatia, la manipolazione molecolare, la creazione di universi tascabili, i viaggi interdimensionali e anche l’immortalità.

Anche se il film non spiega esattamente perché Franklin possieda questa forza dalla nascita, il fatto che sia figlio di due individui esposti a radiazioni cosmiche potrebbe giustificare la sua unicità.

Franklin Richards ha debuttato nei fumetti in Fantastic Four Annual #6 (1968) e, anche se inizialmente era solo un bambino con poteri latenti, nel tempo è diventato uno dei personaggi più potenti dell’intero Universo Marvel. Nonostante non possieda il Potere Cosmico nei fumetti, Franklin è considerato un mutante di livello Omega, con la capacità di:

Creare interi universi

Deformare la realtà

Viaggiare nel tempo e nello spazio

Proiettarsi astralmente

Modificare i poteri dei Fantastici 4

E, in alcuni casi, diventare lui stesso Galactus

Il futuro nell’MCU: Franklin in Avengers: Doomsday

La scena a metà dei titoli di coda rivela un dettaglio cruciale: Franklin ha attratto l’attenzione del Dottor Destino, il nuovo grande antagonista del Multiverso, che sarà interpretato da Robert Downey Jr, anche se nella scena non si vede il suo volto.

La sua presenza accanto a Franklin implica che il bambino sarà un elemento chiave della trama di Avengers: Doomsday (2026). Con i suoi poteri cosmici e la capacità di alterare la realtà, Franklin potrebbe essere:

Il bersaglio di Destino, per creare Battleworld e salvare (o controllare) il Multiverso

Il catalizzatore per l’unione tra i Fantastici Quattro e i Vendicatori

Il motore narrativo per il “soft reboot” dell’MCU dopo Secret Wars

Franklin Richards non è solo il figlio di due supereroi: è un essere di potere illimitato, il cui potenziale è ancora tutto da esplorare. Con la minaccia di Destino alle porte e il multiverso a rischio, il suo ruolo nei prossimi capitoli sarà centrale.

Che sia una pedina, un salvatore o persino una nuova divinità cosmica, una cosa è certa: Franklin Richards è destinato a diventare uno dei personaggi più importanti dell’intero Marvel Cinematic Universe.