Le anticipazioni di Forbidden Fruit dell’8 ottobre rivelano che Zeynep accetterà di uscire a cena con Dundar, scatenando la gelosia di Alihan. Intanto, Erim e la sua famiglia scoprono che la donna investita è sopravvissuta, ma il ragazzo rischia gravi conseguenze.

Zeynep accetta la cena con Dundar, scatenando la rabbia di Alihan

Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit della puntata in onda mercoledì 8 ottobre alle ore 14.10 su Canale 5 preannunciano un episodio ricco di tensione, in cui sentimenti, gelosie e sensi di colpa saranno al centro della trama.

Come si legge su Sorrisi, durante una festa aziendale, viene organizzata una lotteria che cambia improvvisamente gli equilibri tra i protagonisti. Il fortunato vincitore è Dundar, che si aggiudica una cena con Zeynep. La notizia manda Alihan su tutte le furie: incapace di nascondere la propria gelosia, tenta in ogni modo di convincere Zeynep a rifiutare l’invito.

La giovane, però, esasperata dal comportamento dell’uomo e desiderosa di metterlo alla prova, decide di accettare la proposta di Dundar. Un gesto che ha il sapore della provocazione e che lascia Alihan profondamente ferito e amareggiato, consapevole ormai di quanto i suoi sentimenti per Zeynep siano forti e incontrollabili.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Erim rischia grosso dopo l’incidente: tensione al commissariato

Nel frattempo, stando alle anticipazioni su Forbidden Fruit dell’8 ottobre, un altro dramma sconvolge la famiglia Argun. Al commissariato, Erim e i suoi familiari apprendono che la donna investita è sopravvissuta. La notizia porta un momentaneo sollievo, ma non cancella le possibili conseguenze legali per il ragazzo. Quest’ultimo rischia comunque di dover affrontare un processo per l’incidente.

La famiglia, ancora sotto shock, cerca di comprendere come sia potuto accadere. Nel mentre la tensione tra Halit e Yildiz continua a crescere, alimentata dai segreti e dalle recenti incomprensioni.

Forbidden Fruit anticipazioni 8 ottobre: una trama sempre più intricata

Con l’episodio dell’8 ottobre, Forbidden Fruit conferma ancora una volta la sua capacità di mescolare amore, vendetta e intrighi familiari in un racconto sempre più intenso. La relazione tra Zeynep e Alihan sembra giunta a un punto di svolta, mentre le conseguenze dell’incidente di Erim minacciano di distruggere l’equilibrio già precario degli Argun.

La puntata andrà in onda mercoledì 8 ottobre alle ore 14.10 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity subito dopo il passaggio in TV.