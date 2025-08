Tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit della puntata del 4 agosto 2025 su Canale 5: Ender smaschera Yildiz e la costringe a lasciare la villa.

Anticipazioni Forbidden Fruit lunedì 4 agosto 2025: Yildiz smascherata da Ender

La puntata di Forbidden Fruit in onda lunedì 4 agosto alle ore 14.10 su Canale 5 promette nuovi colpi di scena che cambieranno gli equilibri all’interno della soap turca. Al centro della trama ci sarà Yildiz, sempre più in difficoltà dopo le manovre orchestrate da Ender, determinata a smascherarla di fronte ad Halit.

Ender incastra Yildiz con una registrazione

Nel nuovo episodio, Ender passerà all’attacco in modo diretto. Come si legge su Mediaset Infinity, La donna farà infatti ascoltare ad Halit una registrazione compromettente in cui Sengul e Caner conversano apertamente sugli stratagemmi utilizzati da Yildiz per riuscire a sposarlo. Una mossa strategica che punta a distruggere del tutto la credibilità e la reputazione della giovane.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Halit, scioccato dalla rivelazione, si troverà costretto a fare i conti con una verità scomoda. Stando alle anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda il 4 agosto, la registrazione insinua che Yildiz abbia pianificato tutto con l’unico obiettivo di ottenere ricchezza e stabilità, sfruttando la sua relazione con lui.

Yildiz lascia la villa: una decisione dolorosa

Messa con le spalle al muro, Yildiz nega ogni accusa e continua a professarsi innocente. Tuttavia, davanti alla tensione crescente e all’atmosfera ormai irrespirabile, prenderà una decisione drastica: lasciare la villa e trasferirsi nel suo vecchio appartamento. Una scelta difficile ma necessaria per cercare di riprendere in mano la propria vita.

Nel frattempo, la frattura con Halit sembra ormai insanabile, mentre Ender si gode il momento, convinta di aver finalmente liberato la casa dalla sua rivale.

La soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano, con episodi sempre più ricchi di intrighi e vendette. Non resta che attendere la puntata del 4 agosto su Canale 5 per scoprire se Yildiz riuscirà a risollevarsi da questo duro colpo o se le macchinazioni di Ender avranno la meglio.