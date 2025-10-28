Le anticipazioni di Forbidden Fruit del 29 ottobre rivelano che una misteriosa lettera scatenerà nuovi sospetti e tensioni tra Zehra e Kemal, mentre Alihan non riuscirà a nascondere la sua gelosia per Zeynep.

Anticipazioni Forbidden Fruit 29 ottobre: la lettera segreta di Irem

La soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 mercoledì 29 ottobre alle ore 14.10, torna con un nuovo episodio. Le dinamiche amorose e i giochi di potere nella famiglia Aydin continuano a intrecciarsi in modo sempre più imprevedibile, portando a galla segreti e verità nascoste.

Durante la festa organizzata dalla famiglia Aydin, le apparenze di armonia si incrinano rapidamente. Irem, approfittando della confusione generale, inserisce di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal, con un gesto tanto discreto quanto carico di conseguenze. A notare tutto è Zehra, che osserva la scena con sospetto e intuisce immediatamente che la donna nasconde un secondo fine.

Come si legge su Sorrisi, la tensione cresce quando Zehra, fingendo un pretesto, controlla la giacca di Kemal e scopre che la lettera è scomparsa. Da quel momento, la giovane è convinta che il compagno la stia tradendo, alimentando dubbi e gelosie che rischiano di compromettere il loro rapporto.

Alihan geloso di Zeynep: il gesto inaspettato di Dundar

Intanto, la festa riserva un altro momento sorprendente. Dundar decide di salire sul palco e dedicare una canzone a Zeynep, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Il suo gesto romantico non passa inosservato, soprattutto agli occhi di Alihan, che non riesce a nascondere la propria gelosia.

Il turbamento di Alihan è evidente e potrebbe portarlo a compiere mosse avventate, soprattutto ora che Zeynep sembra intenzionata a voltare pagina dopo la delusione sentimentale vissuta di recente.

Forbidden Fruit anticipazioni su Canale 5

La puntata del 29 ottobre promette dunque emozioni forti e nuovi sviluppi nelle relazioni sentimentali tra i protagonisti di Forbidden Fruit. Tra lettere misteriose, sospetti di tradimento e amori non dimenticati, le vite dei personaggi si intrecciano sempre di più, lasciando presagire che la verità, come spesso accade, sia molto più complicata di quanto sembri.