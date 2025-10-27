Tutte le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 martedì 28 ottobre alle ore 14.10. Zeynep, ferita da Alihan, mette in atto un piano di vendetta con la complicità di Yildiz, mentre Alihan rivela a Hakan il suo tormento e un misterioso legame familiare.

Zeynep finge una relazione con Dundar per vendicarsi di Alihan

La soap turca Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio da lunedì al venerdì. Come si legge su Sorrisi, le anticipazioni sulla puntata di martedì 28 ottobre alle 14.10 rivelano che Zeynep, ferita e delusa, è pronta a tutto pur di vendicarsi di Alihan. Ma la situazione si complica, e anche per Alihan arrivano momenti di profonda riflessione.

Nella nuova puntata di Forbidden Fruit, Zeynep non riesce più a tollerare il comportamento di Alihan, l’uomo che ama ma che l’ha delusa profondamente. Ferita nell’orgoglio e nel cuore, decide di mettere in scena una vendetta ben studiata. Con la complicità della sorella Yildiz, Zeynep finge di essersi legata sentimentalmente a Dundar. L’obiettivo è chiaro: far ingelosire Alihan e fargli provare lo stesso dolore che lei ha vissuto.

Yildiz, sempre pronta ad aiutare la sorella ma anche desiderosa di movimentare la situazione, organizza tutto nei minimi dettagli, invitando Zeynep e Dundar a una festa elegante organizzata dalla famiglia Aydin. Durante l’evento, la tensione sarà palpabile: Zeynep e Dundar appaiono affiatati, mentre Alihan li osserva da lontano, incapace di nascondere la propria gelosia.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Forbidden Fruit anticipazioni 28 ottobre: Alihan confessa il suo tormento a Hakan

Nel frattempo, Alihan si apre con Hakan, ammettendo il proprio turbamento nel vedere Zeynep tra le braccia di un altro uomo. Ma la sua sofferenza non è legata solo ai sentimenti: Alihan confida all’amico anche il suo crescente disagio per un misterioso legame tra Halit e sua madre, un segreto che rischia di sconvolgere gli equilibri della sua vita familiare. Le sue parole lasciano intendere che dietro l’apparente freddezza e il controllo che Alihan cerca di mantenere si nascondano ferite profonde e segreti del passato.

Una festa ricca di tensione e nuovi colpi di scena

Come rivelano le anticipazioni di Forbidden Fruit, la festa organizzata dalla famiglia Aydin diventa il teatro perfetto per svelare nuovi intrighi. Mentre Zeynep cerca di convincere tutti, e se stessa, che la sua relazione con Dundar è reale, il suo sguardo tradisce ancora un sentimento sincero per Alihan.

L’uomo, dal canto suo, dovrà fare i conti con la verità dei propri sentimenti e con il passato che continua a tormentarlo. La gelosia, la rabbia e il rimorso renderanno la puntata di martedì 28 ottobre una delle più intense e drammatiche della stagione.