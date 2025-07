Forbidden Fruit anticipazioni 28 luglio: Erim ricoverato per depressione

Le anticipazioni di Forbidden Fruit per la puntata in onda lunedì 28 luglio su Canale 5 riportate da Mediaset Infinity rivelano sviluppi delicati e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama c’è Erim, il figlio di Halit, che viene portato d’urgenza in ospedale in seguito a un improvviso svenimento.

I medici, dopo alcuni accertamenti, chiariscono che il malore è di natura psicologica: Erim sta soffrendo una profonda depressione dovuta alla separazione dei genitori, aggravata dai recenti eventi familiari e scolastici. La situazione è seria e mette in allarme l’intera famiglia.

Yildiz comincia una nuova vita nella villa di Halit

Nel frattempo, Yildiz si trasferisce ufficialmente nella villa di Halit, decisa a lasciarsi alle spalle il passato e a ritagliarsi un ruolo nel mondo dell’alta società. Per riuscirci, assume una consulente d’immagine che la guiderà nella sua trasformazione personale e sociale.

L’ingresso di Yildiz nella casa scatena nuove tensioni tra i membri della famiglia, soprattutto dopo gli ultimi scontri con Ender. Halit cerca di mantenere un equilibrio, ma l’atmosfera all’interno della villa è tutt’altro che serena.

Festa di compleanno per Lila: le anticipazioni di Forbidden Fruit del 28 luglio

Il compleanno di Lila rappresenta l’occasione perfetta per riunire la famiglia, ma anche per far esplodere vecchi rancori. Alla festa sono presenti tutti, ma dietro l’apparente clima festoso si nasconde una tensione palpabile tra gli invitati.

Mentre Halit cerca di mostrare serenità, Ender osserva con attenzione ogni dettaglio e coglie il momento per mettere in atto un nuovo piano.

Ender trama alle spalle di Yildiz: un patto con Sinan

In un retroscena cruciale, Ender propone a Sinan un accordo strategico: il medico dovrà convincere Halit che non c’è mai stata alcuna relazione tra lui ed Ender, ma che tutto è stato un complotto ideato da Yildiz per rovinare la reputazione della rivale.

Questo piano rischia di cambiare drasticamente la percezione di Halit nei confronti di Yildiz e di riaccendere il conflitto tra le due donne, pronte a tutto pur di avere la meglio.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e può essere seguito in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le puntate. Non perdere l’episodio di lunedì 28 luglio: la tensione è alle stelle e nulla sarà più come prima.