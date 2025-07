Forbidden Fruit anticipazioni 25 luglio: Yildiz finisce sotto i riflettori, ma non come sperava

Nella puntata di Forbidden Fruit in onda venerdì 25 luglio su Canale 5, il pubblico assisterà a uno degli episodi più sorprendenti della stagione. Yildiz e Sengul si lasciano trascinare dall’entusiasmo e partecipano a una cerimonia per l’incoronazione del presunto re della “Repubblica di Lombeliko”. Ma quella che doveva essere una serata glamour si trasforma in un incubo: le due donne vengono accolte da un gruppo di giornalisti che svelano l’inganno, rendendo la figuraccia di Yildiz pubblica e virale.

Yildiz umiliata, ma diventa popolare sui social

Come riporta TV Sorrisi e canzoni, la brutta figura non passa inosservata: Halit rimprovera duramente Yildiz, mentre Zehra e Lila non perdono occasione per prenderla in giro. Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, la goffa esposizione mediatica genera un effetto collaterale positivo: Yildiz ottiene una forte popolarità sui social e guadagna migliaia di nuovi follower.

Nonostante l’entusiasmo, Halit le impone di imparare a muoversi con più disinvoltura nel nuovo ambiente mediatico in cui si è ritrovata. Per questo motivo, viene affiancata da una life coach e consulente d’immagine di nome Rebbiye, che la aiuterà a migliorare portamento e comunicazione.

Erim sviene a scuola: le anticipazioni di Forbidden Fruit del 25 luglio

Nel frattempo, la trama prende una piega drammatica: Erim, figlio di Halit, sviene improvvisamente a scuola dopo essere stato deriso dai compagni. Il motivo? L’ignoranza dimostrata dalla sua matrigna Yildiz durante l’episodio della falsa incoronazione. Il ragazzo viene immediatamente portato in ospedale e tenuto in osservazione.

Dopo una visita approfondita, i medici comunicano che le condizioni fisiche di Erim sono buone, ma che il giovane soffre di una forma di depressione dovuta alla separazione dei genitori e alla distanza sempre maggiore dalla madre, Ender. La situazione è peggiorata ulteriormente a causa dell’esposizione mediatica del matrimonio tra Halit e Yildiz, che è finito persino sui giornali scandalistici, alimentando il bullismo a scuola.

Halit richiama Ender a casa, Yildiz crolla

Lo psichiatra dell’ospedale consiglia a Halit di ristabilire un contatto tra Erim ed Ender per evitare peggioramenti nella salute mentale del ragazzo. Di fronte a questa richiesta, Halit prende una decisione destinata a cambiare gli equilibri familiari: Ender torna a vivere in casa con loro.

Il ritorno di Ender getta nello sconforto Yildiz e crea un clima di tensione generale. Ender non perde tempo: deride Yildiz a ogni occasione, provocando anche il disappunto di Halit, che si trova intrappolato tra le due donne. Intanto, Alihan è scomparso nel nulla, aumentando il senso di smarrimento nella narrazione.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e può essere seguito anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili le puntate in replica. Non perdere l’appuntamento di venerdì 25 luglio per scoprire tutti i colpi di scena.