Tutte le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda mercoledì 24 settembre 2025 su Canale 5 alle ore 14:10. Intrighi, discussioni accese e nuove conoscenze metteranno a rischio gli equilibri tra i protagonisti.

Forbidden Fruit anticipazioni del 24 settembre 2025

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Forbidden Fruit nella puntata in onda mercoledì 24 settembre 2025 alle 14:10 su Canale 5. La soap turca, che continua a conquistare il pubblico italiano con intrighi e amori contrastati, si concentra ancora una volta sulle vicende della famiglia Argun e dei personaggi che orbitano attorno a loro.

Erim si allontana da Ender e conosce nuovi amici

Al centro dell’episodio, come si legge su Sorrisi, ci sarà Erim, che decide di allontanare Ender, nonostante lei fosse andata a cercarlo fuori da scuola. Il ragazzo, ferito e confuso, trova però conforto nell’amico Alp, che gli presenta un nuovo gruppo di conoscenti: Furkan, Umit e Celal. Questi legami potrebbero influenzare non poco il futuro di Erim, aprendo la strada a situazioni inaspettate.

Zeynep e Dundar: una discussione accesa

Un’altra trama centrale della puntata di Forbidden Fruit, stando alle anticipazioni del 24 settembre, è quella che vede protagonisti Zeynep e Dundar. La giovane si reca alla concessionaria d’auto di quest’ultimo e tra i due scoppia una discussione molto accesa. La tensione cresce ulteriormente quando Dundar scopre l’identità della donna con cui ha avuto lo scontro: un dettaglio che lo mette in forte apprensione per le possibili conseguenze future.

Forbidden Fruit anticipazioni 24 settembre: Yildiz ottiene il permesso da Halit

Nel frattempo, Yildiz desidera uscire a cena con sua sorella e sua cugina. La donna chiede l’autorizzazione al marito Halit, che inizialmente si mostra contrariato e ostile alla richiesta. Dopo un confronto teso, però, Halit cede e concede il permesso a Yildiz, aprendo così un nuovo spazio di libertà per la protagonista, che potrebbe però non essere privo di rischi.

Con queste nuove dinamiche, la puntata del 24 settembre di Forbidden Fruit promette emozioni forti e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico che ogni giorno segue con passione la soap turca su Canale 5.