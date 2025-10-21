Le anticipazioni di Forbidden Fruit di mercoledì 22 ottobre rivelano che Zeynep accetterà la nuova vita di Alihan con Ender, mentre Yildiz metterà in atto un piano con l’aiuto di Bircan. Tutto quello che succederà nella nuova puntata in onda su Canale 5 alle 14.10.

Forbidden Fruit anticipazioni puntata 22 ottobre su Canale 5

La soap turca Forbidden Fruit torna mercoledì 22 ottobre alle ore 14.10 su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena e nuovi intrecci sentimentali. Le anticipazioni, come si legge su Sorrisi, rivelano che Zeynep dovrà affrontare una dolorosa verità sul suo passato con Alihan, mentre Yildiz continuerà a muovere i fili nell’ombra, decisa a portare avanti un nuovo e astuto piano.

Dopo aver scoperto che Ender e Alihan hanno presentato la richiesta di affidamento di Erim, Zeynep capisce che l’uomo che ama sta ormai costruendo una nuova famiglia con la sua ex moglie. Un colpo durissimo per la ragazza, che si rende conto di non avere più alcun posto nella vita di Alihan. Nonostante il dolore, decide di reagire organizzando una serata con tutti gli amici di Bursa, nel tentativo di distrarsi e di ritrovare un po’ di serenità.

Yildiz coinvolge Bircan nel suo piano segreto

Nel frattempo, Yildiz approfitta dell’occasione per invitare Bircan, l’ex fidanzata di Kemal, alla festa organizzata da Zeynep. Tuttavia, la sua presenza non è affatto casuale: la donna ha in mente un piano ben preciso e affida a Bircan un compito che potrebbe cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Le intenzioni di Yildiz, come sempre, restano misteriose, ma è chiaro che nulla accade per caso quando c’è lei di mezzo.

Parallelamente, stando alle anticipazioni su Forbidden Fruit del 22 ottobre, Emir continua ad affrontare i suoi problemi economici. Convinto di essersi finalmente liberato dei creditori, rifiuta l’aiuto di Dundar, mostrando ancora una volta il suo orgoglio e la volontà di cavarsela da solo. Ma i guai sembrano tutt’altro che finiti, e nuovi imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo.

Forbidden Fruit, la soap che conquista Canale 5

Forbidden Fruit, la soap turca seguita ogni pomeriggio su Canale 5, continua a tenere incollati milioni di spettatori con le sue trame fatte di intrighi, vendette e amori complicati. Nella puntata del 22 ottobre, i rapporti tra Zeynep, Alihan, Ender e Yildiz si faranno sempre più tesi, preparando il terreno a nuove rivelazioni che promettono di sconvolgere gli equilibri della serie.

L’appuntamento con Forbidden Fruit è quindi per mercoledì 22 ottobre alle ore 14.10 su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere tutte le puntate già andate in onda.