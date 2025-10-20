Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 martedì 21 ottobre alle 14.10 rivelano che Zehra finisce al centro di uno scandalo: le sue foto ubriaca fanno il giro dei giornali, scatenando la rabbia del padre e la delusione di Kemal.

Forbidden Fruit anticipazioni 21 ottobre: Zehra al centro dello scandalo

La soap turca Forbidden Fruit torna con una nuova puntata ricca di tensioni e scandali, in onda martedì 21 ottobre alle ore 14.10 su Canale 5. Al centro dell’episodio, come si legge su Sorrisi, ci sarà Zehra, protagonista di un imbarazzante caso mediatico che metterà in crisi la sua reputazione e i rapporti con le persone a lei più vicine.

Il nuovo episodio di Forbidden Fruit si apre con una notizia che scuote la famiglia Argun: le foto di Zehra ubriaca a un evento mondano finiscono su tutti i giornali. I paparazzi non si lasciano sfuggire l’occasione di catturare la giovane in evidente stato di ebbrezza, e in poche ore le immagini fanno il giro della stampa.

Gli articoli pubblicati non solo raccontano la serata, ma insinuano anche che Zehra abbia un nuovo fidanzato, alimentando così un gossip che rischia di travolgere l’intera famiglia.

La reazione non tarda ad arrivare. Quando la notizia diventa di dominio pubblico, Halit va su tutte le furie. Il risveglio di Zehra si trasforma in un vero incubo: il padre la affronta con rabbia, accusandola di aver gettato discredito sul loro nome. A peggiorare la situazione, c’è anche Kemal, che decide di non parlarle finché non avrà smaltito la delusione.

Ender dalla parte di Zehra

In mezzo a questo caos, stando alle anticipazioni su Forbidden Fruit del 21 ottobre, Ender sembra essere l’unica pronta a schierarsi dalla parte di Zehra. La donna, con il suo solito acume, cerca di consolare la ragazza e la invita a non abbattersi. Secondo Ender, se Kemal prova un vero sentimento, dovrà accettare Zehra per quella che è, senza lasciarsi condizionare dalle voci e dalle apparenze.

Anticipazioni Forbidden Fruit: nuovi ostacoli in vista

Questa nuova crisi rischia di mettere a dura prova l’amore tra Zehra e Kemal, mentre Halit continua a preoccuparsi per l’immagine pubblica della famiglia. Ma come sempre in Forbidden Fruit, dietro ogni scandalo si nascondono strategie e manipolazioni, e sarà interessante scoprire se qualcuno abbia approfittato della situazione per screditare Zehra intenzionalmente.

L’appuntamento con Forbidden Fruit è fissato per martedì 21 ottobre alle 14.10 su Canale 5, per un episodio che promette nuovi colpi di scena e un’altra prova difficile per gli Argun.