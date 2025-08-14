Tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit della puntata in onda su Canale 5 18 agosto alle 14:10. Intrighi, alleanze segrete e colpi di scena tra Ender, Halit, Yildiz, Zeynep e Alihan.

Forbidden Fruit anticipazioni 18 agosto: Ender trama contro Halit e Yildiz

Lunedì 18 agosto 2025, alle ore 14:10, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Forbidden Fruit, la popolare dizi turca che intreccia amori, vendette e intrighi familiari. Le anticipazioni della puntata rivelano un piano pericoloso ideato da Ender, decisa a separare per sempre Halit e Yildiz.

Come si legge su Mediaset Infinity, per portare avanti la sua strategia, la donna stringe un’alleanza con Kemal e lo assume come autista personale. In questo modo, può introdurlo nella casa di Halit senza destare alcun sospetto, dando così il via a una serie di mosse calcolate per minare la relazione della coppia.

Forbidden Fruit: tensione tra Zeynep e Alihan

Mentre Ender tesse le sue trame, un’altra vicenda sentimentale si complica. Stando alle anticipazioni di Forbidden Fruit del 18 agosto, Cem nota che Zeynep è particolarmente turbata e decide di portarla a fare una passeggiata all’aria aperta. Durante questo momento di confidenze, l’uomo le confessa apertamente il proprio interesse, creando ulteriore confusione nei sentimenti della ragazza.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Al ritorno in ufficio, Zeynep si imbatte in Alihan e lo mette alle strette: vuole sapere il motivo della sua assenza all’appuntamento concordato. Alihan, per non rivelare ciò che è accaduto con Lila, fornisce spiegazioni vaghe e poco convincenti. Questo comportamento spinge Zeynep a credere che stia mentendo e, sentendosi tradita, arriva a proporgli di porre fine alla loro relazione.

Cosa aspettarsi dal nuovo episodio di Forbidden Fruit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit del 18 agosto lasciano presagire un episodio ricco di colpi di scena. Da un lato, la mossa astuta di Ender e Kemal rischia di destabilizzare per sempre il rapporto tra Halit e Yildiz. Dall’altro, il legame tra Zeynep e Alihan sembra giunto a un punto di rottura, con l’ombra di Cem pronta a insinuarsi nella vita della giovane.

Con intrighi sempre più intricati e relazioni in bilico, Forbidden Fruit promette di tenere alta l’attenzione del pubblico pomeridiano di Canale 5, confermandosi una delle dizi turche più seguite in Italia.