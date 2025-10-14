Le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit del 15 ottobre rivelano nuovi colpi di scena per Halit, Yildiz e Kemal. Halit scopre che i due si sono incontrati di nascosto e inizia a dubitare delle reali intenzioni dell’uomo verso Zehra.

Halit vuole che Zehra e Kemal si sposino al più presto

La soap turca Forbidden Fruit torna su Canale 5 mercoledì 15 ottobre alle 14.10, con una puntata piena di tensione, sospetti e segreti che rischiano di cambiare gli equilibri della famiglia Argun. Al centro della trama, come si legge su Sorrisi, ci sarà ancora una volta il triangolo formato da Halit, Yildiz e Kemal, ma anche Ender, pronta a voltare pagina dopo la delusione amorosa con Alihan.

Nel nuovo episodio di Forbidden Fruit, Halit preme su sua figlia Zehra affinché stabilisca immediatamente la data delle nozze con Kemal. L’uomo, sempre più impaziente di vedere la figlia sistemata, vuole che il matrimonio si celebri senza ulteriori ritardi. Tuttavia, le sue certezze iniziano a vacillare quando viene a conoscenza di un dettaglio che lo lascia di sasso.

Forbidden Fruit anticipazioni 15 ottobre: Ender si rifugia da Caner ed Emir

Nel frattempo, Ender sembra intenzionata a stabilirsi a casa di Caner ed Emir, dove trova un po’ di conforto dopo le recenti tensioni con Alihan. Durante una lunga conversazione con il fratello, Ender si sfoga e racconta tutto il suo disappunto per il comportamento dell’uomo, che ancora una volta l’ha ferita e delusa.

Halit scopre l’incontro segreto tra Yildiz e Kemal

Il colpo di scena, stando alle anticipazioni su Forbidden Fruit del 15 ottobre, arriva quando Halit, tramite il suo fidato collaboratore Sitki, scopre che Yildiz e Kemal si sono incontrati in segreto. La notizia lo manda su tutte le furie e lo spinge a sospettare delle reali intenzioni di Kemal nei confronti di Zehra. Convinto che l’uomo nasconda qualcosa, Halit affronta direttamente Yildiz, chiedendole spiegazioni.

Yildiz, colta di sorpresa, prova a rassicurarlo dicendo che ha visto Kemal solo per convincerlo a sposare Zehra il prima possibile. Anche Kemal, quando viene interrogato, conferma la versione della donna, cercando di dissipare ogni dubbio. Tuttavia, Halit non sembra del tutto convinto e la tensione nella famiglia Argun continua a crescere.

Non perdere le prossime anticipazioni di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10.