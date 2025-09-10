Tutte le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda giovedì 11 settembre su Canale 5 alle 14.10. Alihan torna a Istanbul, Yildiz affronta nuove tensioni con Halit ed Ender prepara la sua vendetta.

Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan torna a Istanbul

La soap turca Forbidden Fruit continua a sorprendere i telespettatori italiani con colpi di scena sempre più avvincenti. Come si legge su Sorrisi, la puntata in onda giovedì 11 settembre alle 14.10 su Canale 5 porterà al centro della trama il ritorno di Alihan, la gravidanza di Yildiz e un nuovo piano di vendetta orchestrato da Ender.

La puntata si apre con Alihan che atterra sano e salvo a Istanbul, accolto da Zeynep e Hakan all’aeroporto. Una volta riunito con la famiglia, l’uomo racconta i dettagli del suo rapimento, rivelando che dietro a tutto c’era Hira. Il suo ritorno porta sollievo, ma anche nuove tensioni che si intrecciano con le vicende personali degli altri protagonisti.

Yildiz è incinta e nascono nuovi conflitti con Halit

Al centro della storia c’è anche Yildiz, che annuncia la sua gravidanza e chiede ad Halit di troncare ogni rapporto con Ender. Halit reagisce con decisione: licenzia Ender e confessa di sospettare che sia stata lei a falsificare i risultati del test di gravidanza.

Nonostante la lieta notizia, tra i due non mancano i contrasti. Yildiz sogna di avere una femminuccia, mentre Halit ammette di preferire un maschio. La discussione lascia l’amaro in bocca alla donna, che si consola con un regalo scelto dal gioielliere di fiducia del marito. Proprio lì, avrà un nuovo scontro con Ender, tra frecciatine e provocazioni reciproche.

Ender prepara la sua vendetta contro Halit

Licenziata e umiliata, Ender non ha intenzione di arrendersi. Stando alle anticipazioni su Forbidden Fruit dell’11 settembre, dopo aver ottenuto il permesso di Alihan per lasciare Caner in azienda fino a quando non avrà un nuovo ufficio, si rivolge a Kemal. Proprio a lui confessa di voler togliere ad Halit tutto ciò che possiede, iniziando a pianificare la sua prossima mossa.

Nel frattempo, Emir ottiene un lavoro nell’azienda di Halit grazie a Kemal, aggiungendo un nuovo tassello in una trama che si fa sempre più intricata.

Forbidden Fruit anticipazioni 11 settembre su Canale 5

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dell’11 settembre promettono una puntata ricca di tensioni e colpi di scena. Tra il ritorno di Alihan, la gravidanza di Yildiz e il piano di vendetta di Ender, i telespettatori assisteranno a un intreccio di emozioni e conflitti familiari che renderanno l’appuntamento imperdibile.