Tutte le anticipazioni sulla puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 mercoledì 1 ottobre alle 14.10: bugie, segreti e nuovi intrecci con protagoniste Yildiz, Lila e Zerrin.

Forbidden Fruit anticipazioni di mercoledì 1 ottobre su Canale 5

La soap turca Forbidden Fruit continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo con nuovi colpi di scena. La puntata in onda su Canale 5 mercoledì 1 ottobre alle ore 14.10 promette infatti momenti ricchi di tensione e rivelazioni inaspettate. Le bugie raccontate dai protagonisti iniziano a diventare sempre più difficili da gestire, mentre i rapporti personali si fanno complicati e pieni di insidie.

Yildiz preoccupata per Kemal

Come si legge su Sorrisi, le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz farà visita alla sorella nel suo nuovo ufficio. Durante la loro uscita, le due noteranno Lila, che affermerà di trovarsi lì per incontrare lo zio. In realtà, la ragazza ha un altro obiettivo: parlare con Emir.

Yildiz, intanto, non riesce a togliersi dalla mente le recenti tensioni con Kemal. Convinta che lui possa portarle rancore dopo quanto accaduto, decide di contattarlo. Ma le parole di Kemal non saranno quelle che lei sperava di sentire, lasciandola ancora più turbata e confusa sul futuro della loro relazione.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Le bugie di Emir e Lila e la cena con Zerrin

Nel frattempo, Lila metterà Emir di fronte a una questione spinosa: sua madre, Zerrin, desidera invitarli a cena. Questa notizia farà emergere il terrore per le numerose bugie raccontate in passato a Zerrin, che ora rischiano di venire a galla.

In preda al panico, Emir e Lila decideranno di chiedere aiuto a Caner. Quest’ultimo si offrirà di sostenerli, ma chiarisce subito che non potrà occuparsene da solo: servirà uno sforzo comune per mantenere intatte le apparenze e non far crollare la fitta rete di menzogne costruita nel tempo.

Forbidden Fruit anticipazioni 1 ottobre: intrighi e tensioni in arrivo

La puntata di Forbidden Fruit del 1 ottobre metterà quindi al centro le conseguenze delle bugie e i pericoli che esse comportano, tra rapporti familiari compromessi e sentimenti messi a dura prova. Con Yildiz sempre più in bilico e la cena con Zerrin all’orizzonte, i colpi di scena sono garantiti.