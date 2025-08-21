Florence Pugh potrebbe tornare nell’MCU in Spider-Man: Brand New Day

Il prossimo capitolo cinematografico dedicato all’Uomo Ragno sta già attirando l’attenzione dei fan, e non solo per il ritorno di Tom Holland. Un nuovo rumor, infatti, suggerisce che Florence Pugh tornerà a vestire i panni di Yelena Belova in Spider-Man: Brand New Day, ampliando ulteriormente i collegamenti del film con l’universo narrativo Marvel.

Secondo l’insider Daniel RPK, solitamente affidabile in materia di anticipazioni Marvel, l’attrice premio Oscar Florence Pugh sarebbe stata coinvolta nel cast del nuovo film di Spider-Man prodotto da Sony e Marvel Studios.

L’attrice, che ha debuttato nel ruolo di Yelena Belova in Black Widow, ha già collezionato apparizioni in Hawkeye e Thunderbolts. Spider-Man: Brand New Day potrebbe rappresentare la sua quinta presenza ufficiale nell’MCU, e forse l’ultima prima di un potenziale passaggio a un team più ampio come i New Avengers.

Al momento i dettagli sono ancora nebulosi. Non è chiaro se Yelena avrà un semplice cameo o un ruolo più sostanzioso come alleata di Peter Parker contro una nuova minaccia. Considerando gli eventi di Thunderbolts, però, il suo coinvolgimento avrebbe perfettamente senso per creare collegamenti narrativi in vista dei prossimi crossover Marvel.

Il nuovo film vedrà il ritorno del trio protagonista:

Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man

nei panni di Peter Parker/Spider-Man Zendaya come MJ

come MJ Jacob Batalon nel ruolo di Ned

Accanto a loro, il cast si arricchirà di nuove star:

Sadie Sink (Stranger Things)

(Stranger Things) Jon Bernthal (The Punisher)

(The Punisher) Mark Ruffalo (Hulk)

(Hulk) Liza Colón-Zayas (The Bear), vincitrice di un Emmy

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono iniziate nell’estate 2025 a Londra. La regia è affidata a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), mentre la produzione è guidata da Kevin Feige e Amy Pascal.

Il film uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, posizionandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’estate Marvel. Ci saràanche Florence Pugh?