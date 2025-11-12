Un racconto emozionante e ampliato che riaccende ricordi intensi, celebra un’impresa storica del tennis italiano e guida lo spettatore dentro…

Un racconto emozionante e ampliato che riaccende ricordi intensi, celebra un’impresa storica del tennis italiano e guida lo spettatore dentro una storia fatta di coraggio, scelte radicali e trionfi irripetibili

È sbarcato su Sky e NOW “Flavia a New York – 10 anni dopo”, un nuovo progetto targato Sky Sport che riporta in primo piano uno dei momenti più straordinari e vibranti del tennis italiano, arricchendolo con dettagli inediti e nuovi spunti narrativi.

La celebrazione di un trionfo che ha segnato una generazione

Presentato con grande entusiasmo a Torino, questo docufilm – girato completamente nel cuore pulsante di New York – ricostruisce l’impresa che, dieci anni fa, trasformò Flavia Pennetta nella regina degli US Open. Un’esplosione di gioia, un urlo liberatorio e una racchetta scagliata verso il cielo: immagini che hanno scolpito la memoria sportiva italiana e che tornano a vibrare oggi con una potenza quasi sorprendente.

Realizzato insieme a Intesa Sanpaolo, il film arriva durante la settimana delle Nitto ATP Finals di Torino, un momento simbolico per il tennis mondiale. L’occasione perfetta per rivivere il trionfo del 2015, quella finale tutta italiana contro Roberta Vinci che conquistò il cuore del pubblico internazionale e rese eterno il nome di Flavia Pennetta.

Le emozioni prima del traguardo decisivo

“Era la mia grande chance”.

“Era la mia grande chance, e in un istante ho percepito la paura di sbagliare. Poi, nel momento in cui ho oltrepassato l’ingresso del club, ho sentito una scintilla accendersi dentro di me”. Con queste parole, Flavia Pennetta apre un racconto autentico, intriso di emozioni, desideri e immenso coraggio. È la storia di una campionessa che, proprio mentre toccava il vertice assoluto della sua carriera, decise di salutare il tennis giocato. Un gesto rivoluzionario e profondamente umano, capace di rendere la sua figura ancora più unica e indimenticabile.

“Non affrontavamo una partita qualsiasi – ricorda il suo allenatore Salvador Navarro – affrontavamo l’occasione irripetibile di conquistare uno Slam”.

Un percorso tra memorie, vittorie e identità personale

Attraverso riprese d’archivio, testimonianze ricche di calore e interviste approfondite, “Flavia a New York – 10 anni dopo” ripercorre la strada che ha portato Flavia Pennetta dalle prime partite giocate a Brindisi fino alle luci americane che l’hanno consacrata davanti al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium.

Oggi Flavia Pennetta vive una nuova fase della sua vita: è madre, è un volto amatissimo di Sky Sport e continua a trasmettere la sua energia contagiosa. Accanto a lei, nel docufilm, scorrono le voci di chi l’ha sostenuta e accompagnata: allenatori, genitori, colleghe, avversarie e naturalmente il marito Fabio Fognini, che afferma: “Dieci anni dopo, ciò che rimane di Flavia è la sua umanità. Perché i veri campioni riconoscono il valore del proprio talento dentro e fuori dal campo”.

Un ritratto che unisce determinazione, grazia e un’eredità senza tempo

Il risultato è un ritratto intimo e corale, un intreccio di forza, emozione e luce: la storia di una donna che, sollevando quella racchetta verso il cielo di New York, ha regalato all’Italia uno dei suoi momenti sportivi più indimenticabili e iconici.

A cura di Alba Cosentino