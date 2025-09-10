The Conjuring, in arrivo un film prequel: cosa sappiamo sul nuovo capitolo della saga horror

L’universo di The Conjuring sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante il recente The Conjuring: Il rito finale fosse stato presentato come l’ultimo capitolo della saga principale, nuove indiscrezioni riportate da Puck News confermano che la Warner Bros., attraverso la sua divisione New Line, ha già messo in cantiere un film prequel.

Dal 2013, anno in cui James Wan portò per la prima volta sullo schermo la storia dei demonologi Ed e Lorraine Warren, il franchise si è trasformato in un colosso dell’horror moderno. Con quattro film principali e numerosi spin-off – tra cui Annabelle, The Nun e La Llorona – la saga ha conquistato milioni di spettatori, diventando un punto di riferimento per gli amanti del genere.

Il successo di Il rito finale ha sicuramente contribuito a questa nuova decisione. Uscito da poco nelle sale, il film ha incassato 83 milioni di dollari nel weekend d’apertura negli USA e oltre 187 milioni a livello globale. Con questi numeri si è confermato come un fenomeno commerciale oltre che culturale.

Il rito finale ha raccontato il caso finale affrontato dai Warren, legato alla famiglia Smurl e alla loro casa infestata in Pennsylvania. Un prequel potrebbe invece riportarci indietro nel tempo, quando la coppia di investigatori paranormali muoveva i primi passi nella loro carriera.

Per ora, non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sul periodo storico in cui sarà ambientata la storia. In ogni caso l’idea è di dare nuova linfa a un universo narrativo che continua a richiamare un pubblico vastissimo.

Che si tratti di casi celebri già affrontati dai Warren o di nuove interpretazioni ispirate ai loro archivi, l’arrivo di un prequel conferma che The Conjuring non è affatto pronto a chiudere i battenti. I fan, dopo aver salutato quello che sembrava l’ultimo capitolo, possono quindi prepararsi a un nuovo viaggio nel terrore.

Per il momento, non resta che attendere conferme ufficiali e i primi dettagli sulla produzione. Ma una cosa è certa: l’incubo targato The Conjuring è tutt’altro che finito.