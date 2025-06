L’estate 2025 si preannuncia come una stagione d’oro per il cinema e per i suoi film. Tra sequel, reboot e storie originali, ecco i titoli più attesi che vedremo sul grande schermo nei prossimi mesi.

Dragon Trainer live action

Uscita: 13 giugno

Cast: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Come nella trilogia di Dragon Trainer (titolo originale: How to Train Your Dragon), prodotta da DreamWorks Animation, anche il film live action racconta la crescita e le avventure di Hiccup, un giovane vichingo che vive sull’isola di Berk, dove draghi e uomini sono in costante conflitto. La sua vita cambia radicalmente quando incontra e stringe un legame con un drago ferito, Sdentato (Toothless), una temuta Furia Buia.

28 anni dopo

Uscita: 18 giugno

Regia: Danny Boyle

Cast: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes

Il franchise cult torna con un terzo capitolo dopo 28 giorni dopo e 28 settimane dopo. A dirigere c’è di nuovo Danny Boyle, con un cast stellare. Ambientato tre decenni dopo la diffusione del virus, 28 anni dopo racconta un’umanità segnata ma ancora in lotta per la sopravvivenza. Il film è solo il primo di due: è già in lavorazione The Bone Temple, sequel diretto da Nia DaCosta.

Film estate 2025: F1

Uscita: 25 giugno

Cast: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Un film sul mondo della Formula 1 girato con il supporto ufficiale della FIA. Brad Pitt interpreta un ex pilota tornato in pista, in un’opera che promette tensione e realismo. Le riprese sono state fatte durante veri gran premi per una spettacolarità senza precedenti.

M3GAN 2.0

Uscita: 26 giugno

Cast: Allison Williams, Violet McGraw

L’androide più inquietante del cinema horror è tornata. Il sequel promette ancora più tensione, nuove evoluzioni dell’intelligenza artificiale e il ritorno di vecchi traumi. Imperdibile per gli amanti del brivido.

Jurassic World – La rinascita

Uscita: 2 luglio

Cast: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Un nuovo capitolo ambientato nell’universo di Jurassic Park, con dinosauri ancora liberi e una squadra incaricata di recuperarne il DNA. Il ritorno di David Koepp alla sceneggiatura promette un omaggio al film originale del 1993, ma con una nuova generazione di eroi.

Film estate 2025: Superman

Uscita: 9 luglio

Cast: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

La nuova era dell’Universo DC parte da qui e da James Gunn. David Corenswet indossa il mantello dell’Uomo d’Acciaio, mentre Nicholas Hoult è il nuovo Lex Luthor. Il film punta a rilanciare l’intera saga con toni epici e una narrazione rinnovata.

Elio

Uscita: 18 giugno

Cast: Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Jameela Jamil

Il nuovo film Pixar racconta di un bambino di 11 anni che diventa, per errore, l’ambasciatore della Terra presso una civiltà aliena. Un’avventura tenera e galattica, con la firma creativa della regista di Red.

Film estate 2025: Materialists

Uscita: 4 settembre

Cast: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Una commedia romantica raffinata e moderna che esplora il valore delle relazioni nell’epoca dell’apparenza. Dopo Past Lives, Celine Song torna a dirigere un film emotivamente coinvolgente.

I Fantastici Quattro: Gli inizi

Uscita: 23 luglio

Cast: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Il debutto dei Fantastici Quattro nel nuovo MCU. Origini, scienza e grandi poteri si fondono in quello che sarà uno dei film chiave per il futuro della saga Marvel.

Freakier Friday (Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo)

Uscita: 6 agosto

Cast: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan

Il sequel della commedia cult del 2003 riunisce madre e figlia… ma con una nuova generazione nel mix! Curtis e Lohan tornano in un reboot intergenerazionale pieno di colpi di scena e divertimento surreale.

Film estate 2025: So cosa hai fatto

Uscita: 16 luglio

Cast: Madelyn Cline, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr.

Il classico horror anni ‘90 ritorna con un mix di volti nuovi e storici. Le regole del gioco sono cambiate, ma il mistero e la tensione restano gli stessi.