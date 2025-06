Tutte le fiction Rai previste per l’autunno 2025 e i primi mesi del 2026, dai le novità assolute ai grandi ritorni.

Fiction Rai autunno 2025: i titoli confermati

Il 27 giugno 2025 a Napoli si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026, che si annuncia ricchissima di fiction di successo e nuovi progetti.

Dai ritorni attesissimi delle serie culto a sorprese narrative fresche e originali, ecco la lista aggiornata ad oggi delle fiction in arrivo su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiPlay: cosa aspettarsi e dove vederle.

Fiction Rai previste per l’autunno 2025

Rai 1

Blanca 3 : terza stagione della serie crime con Maria Chiara Giannetta, tra le più attese dal pubblico.

: terza stagione della serie crime con Maria Chiara Giannetta, tra le più attese dal pubblico. Cuori 3 : il medical drama ambientato nella Torino degli anni ’60 torna con nuovi intrecci e colpi di scena.

: il medical drama ambientato nella Torino degli anni ’60 torna con nuovi intrecci e colpi di scena. Il commissario Ricciardi 3 : Lino Guanciale riprende i panni del commissario dai poteri particolari, tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

: Lino Guanciale riprende i panni del commissario dai poteri particolari, tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni. La ricetta della felicità : una nuova fiction dal tono brillante, commedia corale che racconta con leggerezza come si possa rinascere anche dai momenti più bui.

: una nuova fiction dal tono brillante, commedia corale che racconta con leggerezza come si possa rinascere anche dai momenti più bui. Makari 4 : Claudio Gioè torna nei panni dell’investigatore Saverio Lamanna nella suggestiva cornice siciliana.

: Claudio Gioè torna nei panni dell’investigatore Saverio Lamanna nella suggestiva cornice siciliana. Sandokan : remake evento della celebre saga con una produzione di ampio respiro internazionale e Can Yaman nel ruolo del protagonista.

: remake evento della celebre saga con una produzione di ampio respiro internazionale e Can Yaman nel ruolo del protagonista. Un Professore 3 : Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del prof. Dante Balestra in un nuovo anno scolastico ricco di sfide.

: Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del prof. Dante Balestra in un nuovo anno scolastico ricco di sfide. Se fossi te: una nuova proposta per la prima serata, una miniserie incentrata sull’identità e i rapporti familiari, che adotta il body swap (come Quel pazzo venerdì) tra i due protagonisti.

Rai 2

Estranei: una serie crime che unisce due comunità estremamente diverse nel momento in cui due loro membri scompaiono improvvisamente.

Rai 3

Kabul: un dramma contemporaneo che racconta l’Afghanistan da un punto di vista italiano e internazionale.

RaiPlay

Hype, L’appartamento Sold Out, Nathan K, Tutta scena: produzioni nate per il pubblico più giovane, sperimentali e adatte alla fruizione digitale.

Fiction Rai previste nel 2026

Rai 1

Balene – Amiche per sempre : una storia di amicizia al femminile, con protagoniste Carla Signoris e Veronica Pivetti alle prese con una nuova fase della vita, con delle tinte mystery.

: una storia di amicizia al femminile, con protagoniste Carla Signoris e Veronica Pivetti alle prese con una nuova fase della vita, con delle tinte mystery. Don Matteo 15 : la storica serie torna con nuove storie e con Raoul Bova come protagonista.

: la storica serie torna con nuove storie e con Raoul Bova come protagonista. Guerrieri – La regola dell’equilibrio : una nuova serie con Alessandro Gassman nei panni di un avvocato brillante, che racconta gli ingranaggi e le logiche della giustizia con ironia, ritmo e tensione tra thriller.

: una nuova serie con Alessandro Gassman nei panni di un avvocato brillante, che racconta gli ingranaggi e le logiche della giustizia con ironia, ritmo e tensione tra thriller. L’altro ispettore : giallo contemporaneo con venature psicologiche.

: giallo contemporaneo con venature psicologiche. La preside : storia ambientata tra le mura di una scuola con toni sociali e Luisa Ranieri nei panni della protagonista.

: storia ambientata tra le mura di una scuola con toni sociali e Luisa Ranieri nei panni della protagonista. Noi del Rione Sanità : serie corale ambientata a Napoli, tra conflitti generazionali e lotta per la legalità.

: serie corale ambientata a Napoli, tra conflitti generazionali e lotta per la legalità. Prima di noi : saga familiare ambientata tra fine ’800 e metà ’900.

: saga familiare ambientata tra fine ’800 e metà ’900. Una famiglia imperfetta: ritratto ironico e profondo delle fragilità contemporanee.

Rai 2

Mare Fuori 6: nuova attesissima stagione della serie cult ambientata nell’IPM di Napoli, pronta a esplorare nuovi conflitti e drammi giovanili.

Rai 3 e RaiPlay

Al momento, non sono stati annunciati ulteriori titoli per il 2026.

In sintesi, la Rai punta su una strategia ambiziosa che unisce revival televisivi, nuove storie emozionanti e format multicanale, confermandosi come leader nella produzione fiction italiana per l’annata 2025/2026.