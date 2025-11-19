L’ex marito di Britney Spears rompe di nuovo il silenzio e lancia un appello che divide l’opinione pubblica: preoccupazione autentica o nuova mossa mediatica?

Kevin Federline torna in tv con nuove accuse

Non c’è mai davvero tregua nella tormentata storia di Britney Spears. E, puntuale come un’eco, è arrivata l’ennesima uscita pubblica di Kevin Federline. Dopo il flop del suo libro, l’ex ballerino è tornato davanti alle telecamere con dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato polemiche e discussioni.

“Britney rischia la vita”: le parole che dividono

Federline sostiene che la cantante si recherebbe spesso in Messico per procurarsi droghe «di ogni tipo». Una frase pesante, che lui presenta come un grido d’allarme e non come un attacco.

«Se Britney dice che mento, mi dispiace. Ma io non sto inventando nulla», afferma. E aggiunge: «Se per proteggere la madre dei miei figli devo passare per il cattivo, allora lo farò».

Il racconto del figlio Jayden: “Papà, mamma morirà”

La parte più dolorosa del suo intervento riguarda i figli, Jayden e Sean Preston. Federline racconta una telefonata disperata di Jayden, in lacrime:

«Papà, non so cosa fare… ho paura che mamma morirà».

Un ricordo che lui descrive come “gelido”, il momento in cui avrebbe capito che la situazione stava sfuggendo di mano. «I ragazzi hanno provato ad aiutarla, ma era diventato impossibile», racconta con voce rotta.

Un’ombra lunga: Whitney Houston, Amy Winehouse

Federline arriva a evocare tragedie che hanno segnato la musica mondiale. «Il rischio non è un’esagerazione», dice citando Whitney Houston e Amy Winehouse. Parole che suonano come un avvertimento, ma che molti percepiscono come un attacco velato.

Preoccupazione genuina o strategia?

Ogni volta che Federline parla, l’effetto è lo stesso: il pubblico si divide.

C’è chi crede davvero al suo ruolo di padre in allarme… e chi invece vede l’ennesimo tentativo di restare al centro dell’attenzione, soprattutto dopo il fallimento del suo libro.

E Britney? Continua a respingere ogni accusa, definendola l’ennesima “narrazione inventata”.

Al centro, due ragazzi intrappolati tra versioni opposte

Sean Preston e Jayden, oggi adolescenti, sono gli unici a vivere davvero le conseguenze di questo continuo rimbalzo mediatico. Federline dice di volerli proteggere da un nuovo dramma hollywoodiano, ma ogni intervista sembra alimentare un dramma che non finisce mai.