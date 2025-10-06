Fast and Furious 11 a rischio?

La produzione di Fast and Furious 11 sta affrontando un nuovo stop. Le riprese dell’undicesimo capitolo della saga cinematografica sarebbe dovute iniziare a breve. A distanza di 2 anni dall’ultimo film però la situazione sembra essere in un impasse.

Secondo quanto riportato da The Wall Street Journal infatti ci sarebbero dei problemi di budget che avrebbero richiesto uno stop forzato. I motivi sarebbero legati da un lato a una sceneggiatura ancora non approvata e dall’altro a una richiesta di taglio dei costi.

La preoccupazione della casa di produzione sarebbe legata al budget di 340 milioni di dollari stanziato per Fast X che avrebbe però avuto gli incassi peggiori dell’intero franchising a partire dal 2006. Secondo alcune fonti vicine alla produzione, nell’ultima bozza della sceneggiatura ci sarebbe una richiesta di budget di circa 250 milioni di dollari.

Lo studio però non sarebbe disposto a spendere più di 200 milioni di dollari per realizzare il film. In ballo ci sono pertanto circa 50 milioni di dollari. A incidere notevolmente sui costi ci sono i cachet previsti per il cast. Vin Diesel guadagnerebbe circa 25 milioni di dollari per ogni episodio, mentre i restanti membri del cast tra i 2 e i 10 milioni di dollari.

Per venire incontro a questa necessità di riduzione del budget la Universal starebbe cercando di limitare le location per le riprese in tutto il mondo e rimuovere alcuni membri del cast. Al momento però non ci sarebbero accordi in tal senso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il produttore Neal Moritz, che ha così sentenziato: “L’unica cosa su cui ci stiamo concentrando è rendere questo finale soddisfacente sia dal punto di vista creativo che finanziario“. Secondo le prime indiscrezioni sulla trama Fast and Furious 11 dovrebbe riportare la storia a Los Angeles e ritornare alle origini, concentrando la trama sulle corse clandestine di auto.