Scopri chi è Evie Templeton, attrice britannica che interpreta Agnes de Mille nella stagione 2 di Mercoledì: biografia, carriera, vita privata e profili social.

Biografia: età e altezza di Evie Templeton

Evie Templeton è la giovane attrice britannica destinata a lasciare il segno interpretando Agnes de Mille nella seconda stagione di Mercoledì su Netflix. Il suo ruolo ha già conquistato il pubblico, diventando una delle novità più amate del cast.

È nata il 3 gennaio 2009 a Barbados (ha quindi 16 anni) da genitori inglesi ed è cresciuta a Londra. Misura circa 160 cm di altezza e ha studiato presso la prestigiosa Tring Park School for Performing Arts.

Cresciuta con una sorella maggiore, Jessica Templeton, ballerina professionista, Evie Templeton ha iniziato a recitare molto giovane, apparendo in musical teatrali come Cats, Matilda, Shrek: The Musical o Les Miserables già all’età di sei anni.

“Mia sorella è una grande fonte di ispirazione per me. E siccome è una ballerina, all’inizio la seguivo semplicemente ovunque andasse, poi ho capito che amavo davvero anche io la danza. Il balletto e il jazz sono le basi del mio amore per la performance“, ha raccontato a Tudum Templeton.

Da lì, la sua passione si è ampliata al canto e alla recitazione, e continua ad estendersi anche alla scrittura e – spera – un giorno alla regia.

Carriera da attrice: dai primi ruoli a Mercoledì

Il percorso di Evie Templeton nel mondo della recitazione è iniziato prestissimo, grazie alla sua passione per il teatro. Ancora bambina, ha preso parte a diverse produzioni di musical, come anticipato, dimostrando fin da subito talento, presenza scenica e versatilità.

Il suo debutto sul piccolo schermo arriva nel 2022, quando partecipa a un episodio della serie Life After Life. Nello stesso anno, ha anche un piccolo ruolo nel remake Disney di Pinocchio, dove appare nella scena ambientata nel Paese dei Balocchi

Ma è nel 2023 che il suo nome inizia a farsi notare con maggiore forza. Evie è infatti scelta come protagonista del film horror Lord of Misrule, in cui interpreta Grace Holland, una giovane coinvolta in riti oscuri e superstizioni di paese. Questo ruolo le permette di mettere in luce una dimensione più intensa e drammatica.

Nel 2024, Evie presta la voce al personaggio di Laura nel videogioco Silent Hill 2. Il vero salto di qualità arriva però con il ruolo di Agnes de Mille nella seconda stagione di Mercoledì, l’acclamata serie Netflix ideata da Tim Burton. La sua interpretazione dell’eccentrica e inquietante Agnes ha conquistato subito il pubblico.

Il ruolo di Agnes de Mille: preparazione e trasformazione

In un’intervista a Teen Vogue, Evie Templeton ha raccontato di aver costruito una moodboard dedicata al personaggio di Agnes. Inoltre si è concentrata sulla visione di molti film classici con personaggi dalle caratteristiche eccentriche. Ha perfino cambiando il colore dei capelli in modo che si fondessero meglio con le trecce rosse di Agnes.

Ovviamente, ha studiato attentamente anche la prima stagione di Mercoledì, in modo da cogliere alcune caratteristiche di Mercoledì e riportarle al proprio personaggio in maniera più addolcita. “Agnes idolatra Mercoledì e si cerca sempre di assomigliare al proprio idolo – o almeno, io la vedo così. Per questo è stato un aspetto importante nella mia preparazione“, ha dichiarato l’attrice.

Vita privata e interessi di Evie Templeton

Evie Templeton si presenta come una ragazza solare e molto riflessiva; per via della giovane età non abbiamo particolari informazioni sulla sua vita privata. Non risultano, infatti, notizie pubbliche su fidanzati o relazioni passate. A Tudum ha rivelato che le sue prime due cotte sono state Jacob Elordi in The Kissing Booth e Theo James nella saga di Divergent.

I suoi interessi comprendono la musica, è fan di Billie Eilish, Noah Kahan e , ma si lascia affascinare anche da riferimenti pop più datati. Ama Una mamma per amica, la saga cinematografica di Mission: Impossible e i classici degli anni ’90 come L’ultimo dei Mohicani, Il fuggitivo e Vento di passioni. Ogni sera, prima di andare a dormire, deve guardare un episodio di Friends.

Presenza sui social di Evie Templeton

Evie Templeton è attiva principalmente su Instagram, dove conta un numero crescente di follower. Il suo profilo – @evietempleton_ – è una finestra diretta sul suo mondo, fatto di backstage, foto promozionali, passioni personali e momenti della vita quotidiana. Nonostante la giovane età, Evie dimostra grande consapevolezza nell’uso dei social.

Attualmente non risulta attiva su TikTok o X (ex Twitter), preferendo forse un uso più mirato dei social. Tuttavia, è probabile che con l’aumento della sua popolarità – soprattutto dopo il ruolo di Agnes in Mercoledì – e crescendo decida di ampliare la sua presenza digitale.