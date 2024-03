Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 8 Marzo 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go dell’11 marzo

News e trama Everywhere I go di lunedì 11 marzo 2024, cosa succede nella puntata della nuova serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go lunedì 11 marzo 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 11 marzo 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda venerdì 8 marzo, un cliente importante, il signor Yildirim, sta per dare una festa e sono tutti invitati. Qui Selin conosce Taylan, un amico di Burak, tuttavia il ragazzo la importuna e la donna reagisce schiaffeggiandolo. Alla scena assiste anche Demir, che a sua volta si scaglia contro Taylan.

Trama puntata lunedì 11 marzo 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di lunedì 11 marzo 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa perché nessuno dei due è intenzionato a lasciarla. Nel frattempo, Leyla e Firuze preparano per i due giovani un dolce afrodisiaco, nella speranza che si innamorino.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di lunedì 11 marzo 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.