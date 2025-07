Tutto sulla nuova serie di Prime Video Every Year After

Vediamo insieme trama, cast, episodi e streaming di Every Year After, la serie TV di Prime Video tratta dal romanzo Every Summer After di Carley Fortune.

Trama e ambientazione della serie Every Year After

Prime Video ha annunciato la realizzazione di questa nuova serie TV nel corso dell’estate 2024, ma di cosa parla l’adattamento di Every Summer After?

La storia racconta una storia d’amore intensa, dolceamara e profondamente emotiva, intrecciata tra passato e presente. La protagonista è Persephone “Percy” Fraser, una scrittrice che torna, dopo molti anni, nel piccolo paese sul lago dove ha trascorso tutte le estati della sua adolescenza.

Ad attenderla non è solo il funerale della madre del suo ex migliore amico Sam Florek, un ragazzo introverso e affascinante con cui ha condiviso ogni emozione dell’adolescenza. I due sono stati inseparabili per sei estati, finché un errore ha spezzato la loro complicità.

La narrazione si muove tra due linee temporali: quella del presente, in cui Percy deve fare i conti con i rimpianti e con i sentimenti mai del tutto svaniti, e quella del passato, in cui vediamo crescere il legame profondo tra lei e Sam F.

Come si legge su Deadline, la serie TV Every Year After mantiene non solo la stessa trama ma anche lo stesso approccio emotivo e nostalgico del romanzo di Carley Fortune da cui è tratta, esplorando tematiche universali come il primo amore, il perdono, la perdita e la crescita personale.

L’immaginario evocato richiama quello di altre serie young adult di successo come L’estate nei tuoi occhi, con cui condivide il tono estivo, introspettivo e carico di emozioni.

Quando esce Every Year After su Prime Video

Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il debutto su Prime Video di Every Year After, basato sul romanzo di Carley Fortune. La produzione non ha ancora confermato nemmeno quando avranno inizio le riprese, perciò è difficile fare previsioni sulla data di uscita. Non dovrebbe mancare molto, però, e il tutto dovrebbe svolgersi in Canada.

Tuttavia, secondo le tempistiche standard di Amazon, se i lavori dovessero partire entro la fine del 2025, potremmo ipotizzare un debutto tra la primavera e l’estate del 2026. Resta fondamentale tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali di Prime Video per scoprire la programmazione definitiva.

Cast e personaggi principali

Il cast della serie Every Year After è stato selezionato con grande cura. Come riporta Deadline, ad interpretare la protagonista Percy Fraser è l’attrice di Saltburn Sadie Soverall. Accanto a lei troviamo Matt Cornett (High School Musical: The Musical: La Serie) nei panni di Sam Florek, il ragazzo silenzioso e profondo con cui Percy intreccia un legame indissolubile, e poi:

Aurora Perrineau (Kaos) è Chantal

(Kaos) Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga) è Delilah

(Fate: The Winx Saga) Michael Bradway (Chicago Fire) è Charlie

(Chicago Fire) Joseph Chiu (Fear Street: Prom Queen) è Jordie

Quanti episodi ha e quanto durano

Al momento non è stato ancora ufficializzato il numero di episodi che comporranno la prima stagione della serie TV Every Year After. Prime Video non ha ancora rilasciato informazioni definitive in merito.

Anche la durata degli episodi non è stata comunicata, ma considerando gli standard delle recenti produzioni originali Amazon, è plausibile aspettarsi puntate della durata compresa tra i 40 e i 50 minuti ciascuna. Restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte della piattaforma.

Dove vedere Every Year After in streaming

Every Year After sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, piattaforma di streaming di Amazon. Gli episodi saranno rilasciati in modalità on demand, quindi potranno essere guardati in qualsiasi momento a partire dal giorno dell’uscita.

L’abbonamento a Prime Video è incluso con Amazon Prime, che ha un costo mensile o annuale. Attualmente, in Italia, il servizio include una prova gratuita di 30 giorni. La serie sarà distribuita globalmente, e sarà disponibile anche con doppiaggio italiano e sottotitoli.