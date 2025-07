Tutti i dettagli sul cast della serie TV Every Year After

Tutto su cast e personaggi della serie Prime Video Every Year After, adattamento dell’amato romanzo Every Summer After di Carley Fortune. Ecco chi interpreta Percy, Sam e gli altri protagonisti della storia.

Cast di Every Year After: chi sono gli attori protagonisti

Prime Video è al lavoro sull’adattamento del romanzo bestseller Every Summer After di Carley Fortune, intitolato per la TV Every Year After. La serie TV ha rivelato sui social il suo cast principale e i ruoli chiave verso metà luglio 2025. Ecco chi sono gli attori e i personaggi principali e quali volti daranno vita alla struggente storia di Percy e Sam.

Sadie Soverall sarà la protagonista femminile della serie nei panni di Persephone “Percy” Fraser, una giovane donna che, da adolescente, ha trascorso sei estati indimenticabili sul lago Barry’s Bay. Sadie è nota per il ruolo di Beatrix nella serie Fate: The Winx Saga di Netflix, e si prepara ora a un ruolo più intenso e malinconico, carico di emozioni e rimpianti.

Al suo fianco nel cast di Every Year After troviamo Matt Cornett nel ruolo di Sam Florek, il ragazzo del lago e grande amore di Percy. Cornett, già noto al pubblico per High School Musical: The Musical: La Serie, si cimenta in un personaggio maturo, sensibile e tormentato, al centro di una storia d’amore che ha lasciato un’impronta profonda in entrambi.

Altri personaggi e membri del cast secondario

Oltre ai protagonisti principali, la serie Every Year After di Prime Video vanta un ricco cast secondario, come si legge su People, composto da personaggi che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo emotivo e narrativo della storia. Parliamo di:

Aurora Perrineau interpreterà Chantal , una delle figure più importanti nella vita di Percy. Amica fidata e punto di riferimento durante l’adolescenza, Chantal rappresenta una presenza stabile e rassicurante nei momenti più turbolenti della protagonista.

interpreterà , una delle figure più importanti nella vita di Percy. Amica fidata e punto di riferimento durante l’adolescenza, Chantal rappresenta una presenza stabile e rassicurante nei momenti più turbolenti della protagonista. Abigail Cowen , nota per il suo ruolo in Fate: The Winx Saga, che qui veste i panni di Delilah , un’altra stretta amica di Percy. Il suo personaggio promette di portare un’energia frizzante e impulsiva, in netto contrasto con la più pacata Chantal, arricchendo così le dinamiche del gruppo.

, nota per il suo ruolo in Fate: The Winx Saga, che qui veste i panni di , un’altra stretta amica di Percy. Il suo personaggio promette di portare un’energia frizzante e impulsiva, in netto contrasto con la più pacata Chantal, arricchendo così le dinamiche del gruppo. Michael Bradway , attore visto in Chicago Fire e Sullivan’s Crossing, è stato scelto per interpretare Charlie , il fratello maggiore di Sam. La sua figura sarà centrale soprattutto nei flashback, mostrando la complessa relazione tra i fratelli e il modo in cui le scelte di uno influenzano l’altro. Charlie funge anche da ponte emotivo tra Percy e Sam, essendo testimone privilegiato del loro legame adolescenziale.

, attore visto in Chicago Fire e Sullivan’s Crossing, è stato scelto per interpretare , il fratello maggiore di Sam. La sua figura sarà centrale soprattutto nei flashback, mostrando la complessa relazione tra i fratelli e il modo in cui le scelte di uno influenzano l’altro. Charlie funge anche da ponte emotivo tra Percy e Sam, essendo testimone privilegiato del loro legame adolescenziale. Joseph Chiu interpreterà Jordie, un personaggio minore ma significativo all’interno del gruppo di amici. La sua presenza contribuirà a ricreare l’atmosfera nostalgica degli anni d’infanzia e adolescenza a Barry’s Bay, il luogo in cui la storia si sviluppa.

La produzione è affidata a Prime Video, con la showrunner Leila Gerstein (Hart of Dixie e Saint X) che ha preso il timone creativo del progetto, come riportato anche da Deadline.

Personaggi principali: chi sono Percy e Sam

Percy è una scrittrice riservata, segnata da un passato che ha cercato di dimenticare. Il ritorno a Barry’s Bay per un funerale riapre vecchie ferite e sentimenti mai risolti. Sam, invece, è diventato medico e vive ancora nel paesino, combattuto tra il dolore del passato e ciò che prova ancora per Percy.

La relazione tra Percy e Sam è al centro dell’intera serie, con continui salti temporali tra adolescenza e presente, che permetteranno al pubblico di conoscere i personaggi in profondità.

In conclusione, il cast di Every Year After promette di dare volto e cuore a uno dei romanzi più amati degli ultimi anni. Con attori giovani ma già esperti e la guida affidata a una creativa di talento, la serie si prepara a conquistare il pubblico internazionale di Prime Video. Percy e Sam sono pronti a tornare sullo schermo con una nuova estate da raccontare.