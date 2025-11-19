Una serata travolgente unisce ritmo potente, effetti visivi spettacolari e ospiti leggendari per celebrare i trent’anni dei Magazzini Generali con energia, emozioni e divertimento senza precedenti

L’annuncio che fa impazzire tutti i fan

I Magazzini Generali di Milano dichiarano con grande entusiasmo il tutto esaurito per il DJ set esclusivo del leggendario duo The Chemical Brothers, in programma sabato 22 novembre. La serata celebra infatti i trent’anni di storia del celebre locale milanese e promette un’esperienza ricca di luci sorprendenti, suoni travolgenti e momenti assolutamente indimenticabili che conquisteranno ogni partecipante.

Il duo che ha cambiato la musica elettronica

Gli iconici The Chemical Brothers creano sicuramente un mondo sonoro unico, fondendo techno, big beat, house e sperimentazioni elettroniche in un mix esplosivo. I loro spettacoli dal vivo combinano musica energica, animazioni psichedeliche e anche effetti luminosi spettacolari, capace di catturare ogni spettatore. Nel corso della loro carriera conquistano premi prestigiosi come Grammy, Brit Awards e Mercury Prize, continuando a innovare e a spingere i confini della musica elettronica. “Vogliamo sempre sorprendere e far vibrare il pubblico in modi nuovi”, dichiarano spesso durante le interviste.

Lele Sacchi porta il suo sound unico e coinvolgente

Il talentuoso DJ e produttore italiano Lele Sacchi inizia la sua carriera da giovanissimo in una radio di Pavia, crescendo anche grazie alle collaborazioni con riviste specializzate e alle prime esibizioni nei locali di Milano. Dal 2000 pubblica infatti compilation, remix e progetti personali per etichette internazionali, ottenendo grande successo in tutta Italia. Con il suo stile personale e travolgente ha suonato nei club più importanti del mondo. “La musica guida ogni mia scelta e accompagna ogni passo del mio percorso artistico”, afferma con passione.

Una notte irripetibile per celebrare tre decenni di storia

Sabato 22 novembre il pubblico vivrà quindi una festa esplosiva, costruita per celebrare i trent’anni dei Magazzini Generali all’insegna della musica di qualità, del divertimento autentico e dell’emozione pura. Il DJ set dell’iconico duo The Chemical Brothers e l’apertura vibrante di Lele Sacchi rendono l’anniversario un evento potente, unico e indimenticabile, capace di unire generazioni diverse sotto la stessa energia musicale.

Tutte le informazioni per partecipare

Le porte aprono alle 22:30 e la musica accompagna il pubblico fino alle prime luci dell’alba, regalando ore di ballo, ritmo e libertà assoluta.

The Chemical Brothers

Web

Spotify

Instagram

YouTube

#Lanotteèmagazza

Sito: www.magazzinigenerali.org

Instagram: https://www.instagram.com/magazzinigeneralimilano/

Facebook: https://www.facebook.com/MAGAZZINIGENERALI.OfficialPage

A cura di Nora Taylor