Evan Peters e Sarah Paulson: reunion agli Emmy e battuta a Ryan Murphy su American Horror Story 13

Agli Emmy 2025 c’è stato un momento che ha fatto sorridere i fan di American Horror Story: il ritorno insieme sul palco di Evan Peters e Sarah Paulson, due dei volti più iconici della serie antologica di FX. I due attori hanno approfittato della loro presenza per ricordare al pubblico (e soprattutto a Ryan Murphy) che da troppo tempo non condividono più lo stesso set.

Durante la presentazione di un premio, Evan Peters ha scherzato: “Non lavoriamo insieme dalla decima stagione di American Horror Story. Mi manchi“. Sarah Paulson non si è lasciata sfuggire l’occasione per rispondere con una battuta pungente: “Anche tu mi manchi! Ma se fosse davvero così, chiameresti il tuo agente e il signor Murphy per far partire finalmente la stagione 13“.

Sarah Paulson and Evan Peters reunite at the #Emmys for an "American Horror Story" reunion. pic.twitter.com/B9bxZhV6VE — Variety (@Variety) September 15, 2025

Una stoccata leggera ma significativa, che ha riacceso le speranze dei fan sulla nuova stagione.

La dodicesima stagione di American Horror Story si è conclusa nell’aprile 2024 e, da allora, il silenzio attorno al futuro della serie è stato assordante. Nonostante FX abbia già confermato il rinnovo, Ryan Murphy sembra aver momentaneamente accantonato il progetto per concentrarsi su altri lavori.

Questo spiegherebbe i ritardi: costruire un cast corale e una trama che sappia sorprendere dopo 12 stagioni non è affatto semplice. Eppure, proprio la battuta di Paulson lascia intendere che anche gli attori storici non vedono l’ora di tornare.

Dopo più di 130 episodi, AHS continua ad avere una fanbase fedele. La sfida principale sarà reinventarsi senza perdere lo stile che ha reso celebre la serie: atmosfere cupe, personaggi complessi e la capacità di mescolare horror, critica sociale e satira.

Se Murphy deciderà di prendersi ancora del tempo, potrebbe essere una scelta strategica: tornare con idee fresche, piuttosto che rischiare una stagione sottotono. In ogni caso, le parole di Evan Peters e Sarah Paulson agli Emmy hanno dimostrato una cosa: sia il cast che il pubblico non hanno alcuna intenzione di dire addio all’universo di American Horror Story.