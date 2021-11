In Infinity War, gli Eterni sono stati trasformati in polver dallo schiocco di Thanos? La risposta definitiva della regista Chloé Zhao

Qual è stato il destino degli Eterni in Infinity War?

Sulla scia di Avengers: Infinity War e Endgame, più volte vari attori e registi del Marvel Cinematic si sono sentiti chiedere del famoso schiocco di Thanos. Dato che la storia in due parti presenta un numero spettacolare di personaggi del franchise, ma non include tutti, spesso ci si chiede chi altro che non abbiamo visto sia stato ridotto in polvere da Thanos. Infatti è il caso degli Eterni: sappiamo qual è stato il loro destino?

Sappiamo che questi personaggi erano presenti sulla Terra quando il Titano Pazzo ha attivato il suo Guanto dell’Infinito. Tuttavia, Eternals ci svela che a causa della loro natura speciale, non sono stati influenzati dall’azione di Thanos. Il motivo? Nel film scopriamo che gli Eterni sono esseri artificiali e non biologici, che quindi non si qualificano come parte degli esseri viventi, che Thanos ha dimezzato.

Questa conferma è arrivata a Cinemablend, quando Chloé Zhao ha risposto alla domanda che chiedeva se Thanos avesse ridotto in polvere qualcuno dei membri degli Eterni. La regista ha spiegato, senza incappare in spoiler, che gli eroi erano esenti dal suo schiocco.

Beh, non posso dirlo ad alta voce, ma se pensi a… se pensi a quello che hanno detto loro i Celestiali. Se pensi a ciò che i Celestiali hanno detto riguardo la loro esistenza, tecnicamente non possono essere colpiti.

All’inizio del film, il pubblico e gli Eterni credono che i personaggi siano esseri di un pianeta chiamato Olympia, portati sulla Terra dal Celestiale Arishem per eliminare il flagello dei mostruosi Devianti e aiutare la vita umana a prosperare e crescere. Ma come gli eroi scoprono nel corso del film, non è in realtà è un’altra. Infatti, sono degli androidi progettati specificamente per non evolversi. Inoltre, esistono sulla Terra solo per aumentare il numero della popolazione e generare energia sufficiente per far nascere un nuovo Celestiale dal nucleo del pianeta. È una rivelazione piuttosto strabiliante per i personaggi, ma almeno non hanno dovuto vivere la tragedia del blip.

Non sappiamo esattamente cosa riserverà il futuro agli Eterni in questo momento, poiché i Marvel Studios non hanno ancora annunciato un sequel. In ogni caso ora il film di Chloé Zhao è nelle sale di tutto il mondo e presto scopriremo maggiori novità.

